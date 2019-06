Radiohead dévoile 18 heures d’enregistrements pour ne pas céder à un hacker

Suite aux menaces d’un hacker, Radiohead a fait le choix de ne pas payer la rançon et de partager les morceaux concernés avec les fans du groupe britannique.

Radiohead a trouvé une parade pour ne pas céder aux menaces

Comme l’a déclaré Radiohead dans un post Twitter partagé le 11 juin, le groupe a été victime d’un hacker qui l’a menacé de partager plusieurs heures d’enregistrements s’il ne payait pas la rançon dont le montant s’élevait à 150 000 dollars. Plus précisément, le malfaiteur s’est emparé des « archives MiniDisc de Tom [York, le chanteur, NDLR] de l’époque de OK Computer », album culte dévoilé en 1997. Des rumeurs indiquent que le hacker menaçait de dévoiler la totalité des sons en questions sur Internet si le groupe ne payait pas, ce que Jonny Greenwood n’a pas confirmé.

Alors plutôt « de se plaindre ou d’ignorer » le hack, le groupe de musique a fait le choix de partager les 18 heures d’enregistrements inédits durant 18 jours. Sur cette période, les adeptes de Radiohead pourront télécharger ces derniers pour 18 livres, un montant qui sera reversé à l’association britannique de lutte contre le réchauffement climatique Extinction Rebellion. Pour ce montant, les fans pourront donc télécharger les morceaux, sans quoi ils pourront tout de même profiter gratuitement des enregistrements en ligne gratuitement.

Plusieurs fans de Radiohead ont déjà partagé un Google Doc d’une soixantaine de pages qui permet d’en savoir plus sur chacun des enregistrements inédits du groupe. En conséquence, il est possible d’accéder à plusieurs pépites, dont des versions live ou studios de certaines chansons, là où d’autres sont dévoilées dans des versions plus anciennes. Les fans pourront également profiter d’une version exclusive de 11 minutes de Paranoid Android, chanson culte du groupe britannique.