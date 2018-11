Raspberry Pi 3 A+ : presque le même que son prédécesseur mais moins cher

A peine quelques mois après la sortie du modèle 3 B+, Raspberry Pi sort un nouveau mini PC en version A+. Il est plus petit, moins cher, propose un peu moins de RAM et du WiFi 5.

Un modèle Raspberry Pi 3 A+ très similaire à son grand frère

Conçu par des professeurs d’informatique de la prestigieuse Université de Cambridge en Angleterre, les nano-ordinateurs Raspberry Pi sont dotés d’une seule carte à processeur ARM. La famille se voit agrandir d’une nouvelle version 3 A+. Cela faisait 4 ans qu’une telle version allégée n’était pas sortie. Pour autant, cette troisième version du mini PC ne fait guère de compromis malgré l’allègement.

Peu de différences notables avec la version B+ du Raspberry Pi 3. Il embarque effectivement le même processeur Broadcom BCM2837B0 à quatre cœurs cadencés à 1.4 Ghz. La quantité de RAM est toutefois passée de 1 Go à 512 Mo par rapport à la version B+. Autre différence notable, la taille du nano-ordinateur passe de 65 x 86 mm à 65 x 56 mm. Plus petit qu’une carte de crédit donc. Le système d’élimination de la chaleur a par ailleurs été optimisé, tout comme le boot USB.

Côté connectique, nous retrouvons le WiFi 802.11 b/g/n/ac et le Bluetooth 4.2 Low Energy de la version B+. Un seul port USB 2.0 est au programme et le RJ45 a disparu. L’alimentation micro USB est toujours présente, tout comme l’emplacement Micro SD, le connecteur GPIO à 40 broches, le port HDMI, le jack et le CSI/DSI pour caméra ou écran tactile.

Le Raspberry Pi 3 A+ est commercialisé au prix de 25 dollars

Le mini PC est d’ores et déjà disponible dans certaines boutiques, mais il faudra patienter jusque début décembre pour le trouver plus facilement. Le Raspberry Pi 3 A+ est vendu au prix de 25 dollars. Cela représente 10 dollars de moins que son grand frère, le modèle B+. Selon Raspberry Pi, un boîtier adapté sera aussi proposé au début du mois de décembre car il n’existe pas de boîtier spécifique pour le moment.

La marque à la framboise a sorti pour l’occasion, une vidéo kitch et assez amusante pour présenter son modèle A+. Vous pouvez visualiser cette dernière ci-dessous.