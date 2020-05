Raspberry Pi présente son module High Quality Camera pour seulement 50€

Voici la toute dernière invention de la fondation Raspberry Pi : High Quality Camera. Ce module est capable d’accueillir plusieurs objectifs et embarque un capteur photo Sony IMX477 de 12,3 MP.

Raspberry Pi High Quality Camera vient donc agrémenter le large catalogue d’accessoires mis en service par la fondation. Raspberry Pi avait déjà présenté deux modèles de PiCamera qui proposent une résolution de 5 MP et 8 MP. Cette Raspberry Pi permet d’adapter un grand d’objectifs provenant de vendeurs tiers. Le média américain The Verge est parvenu à installer un Canon 70-200 mm f/2.8.

High Quality Camera est compatible avec tous les modules Raspberry Pi à partir du modèle 1 B, et le précédent module de caméra de 8 mégapixels continuera d’être disponible en tant qu’option moins chère et plus petite. Dès aujourd’hui vous pouvez acheter la Raspberry Pi High Quality Camera pour seulement 50 euros. La plupart des revendeurs français proposent ce produit.

Selon le site officiel Raspberry Pi, le pack High Quality Camera contient à la livraison :

Capteur Sony IMX477 de 12,3 mégapixels

1.55μm × 1.55μm taille en pixels – le double de la surface en pixels de l’IMX219

Architecture de capteur rétro-éclairée pour une meilleure sensibilité

Prise en charge des objectifs à monture C et CS disponibles sur le marché

Bague de réglage de la mise au point arrière intégrée et support de trépied

On remarque qu’il n’y a pas d’objectif livré avec. Pour combler ce manque, Raspberry Pi a listé quelques objectifs de qualité pas excessivement chers (entre £25 et £50 soit environ 30 et 60 euros HT).

Mais ce n’est pas tout, la fondation Raspberry Pi évoque également à la fin de son annonce qu’elle met à disposition un guide complet pour apprendre à utiliser correctement ce module. Ce guide est disponible gratuitement en PDF et pour £10 en version physique. Ce guide devrait vous apprendre à utiliser des filtres et des effets pour améliorer vos photos et vidéos, ainsi que les bases du stop-motion, et bien plus encore.