Raspberry Pi augmente la production du Pi Zero face à la forte demande de respirateurs artificiels

La crise du COVID-19 a provoqué une forte demande de respirateurs artificiels. Et visiblement, la fondation Raspberry Pi va jouer un rôle essentiel pour satisfaire cette demande. En effet, vu le risque de pénurie, des entreprises et des chercheurs développent de nouveaux modèles qui sont à la fois faciles à fabriquer et pas chers. Et certains de ces modèles utilisent le Raspberry Pi Zero, l’un des micro-ordinateurs de la fondation, pour la puissance de calcul. Avec son processeur 1GHz Broadcom BCM2835 avec 512MB de RAM, le Raspberry Pi Zero ne coûte que 5 euros, mais serait suffisamment puissant pour contrôler un respirateur artificiel.

« Je crois que l’intérêt pour Zero est principalement dû au fait qu’il offre suffisamment de puissance de calcul pour les exigences relativement modestes d’un ventilateur (potentiellement contrôler les composants de traitement de l’air à une fréquence assez basse, gérer une interface utilisateur simple) », explique Eben Upton, CEO de Raspberry Pi, à Toms Hardware.

Un article de la BBC a par exemple indiqué récemment qu’un respirateur artificiel basé sur le Raspberry Pi Zero sera testé en Colombie.

Le Raspberry Pi Zero sur les respirateurs artificiels

La forte demande pour ce micro-ordinateur aurait poussé la fondation à augmenter sa production. D’après le site Toms Hardware, si au premier trimestre, la fondation a produit 192 000 unités (Pi Zero et Pi Zero W) au premier trimestre, celle-ci prévoit d’en produire 250 000 unités lors de ce second trimestre 2020.

Upton pense que l’intérêt pour le Raspberry Pi Zero pourrait également s’expliquer par la capacité de la fondation à satisfaire la demande. En effet, celle-ci produit pour le stock, mais pas pour les commandes, ce qui signifie que les produits sont généralement disponibles en stocks ou bien sur commande avec des délais courts.

Sinon, la fondation assure que cette augmentation de la production du Raspberry Pi Zero n’affectera pas la production d’autres modèles. D’ailleurs, la demande pour ces autres modèles aurait aussi augmenté. Toms Hardware cite l’exemple de la NHS, au Royaume-Unis, qui a dû fournir des micro-ordinateurs Raspberry Pi à ses télétravailleurs à cause d’une pénurie d’ordinateurs portables.