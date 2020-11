Razer présente le Razer Book 13, un laptop puissant dédié à la productivité

Vous connaissez très certainement Razer pour ses accessoires et produits liés au gaming. Mais connaissez la gamme professionnelle de Razer ? En 2011, Razer lançait son tout premier Razer Blade, un laptop conçu pour les gamers. Au fil des années, l’enseigne est devenue une référence dans le secteur du jeu vidéo.

Aujourd’hui, Razer voit plus grand et se tourne vers des produits plus axés sur la productivité. La marque vient de présenter son tout dernier modèle : le Razer Book 13. Cet ordinateur portable embarque de belles performances qui sauront combler les attentes des freelances et autres entrepreneurs.

Le Razer Book 13 marque un véritable tournant pour Razer. Le laptop propose un design bien plus minimaliste et passe partout que d’habitude. Ses 13 pouces permettent à son utilisateur de le transporter de partout et très facilement. Côté performance, le Razer Book 13 embarque un puissant processeur Intel Core de 11è génération, le tout accompagné de la carte graphique Intel Iris Xe. Avec sa connectivité robuste en plus de cette performance, Razer promet à ses utilisateurs qu’ils pourront en faire plus et plus vite.

10 ans de recherches.

La marque nous confie : « Le nouveau Razer Book 13 est l’aboutissement d’une décennie de développement et de fabrication de machines de gaming haut de gamme. Élégant, puissant et compact, le Razer Book 13 sort des sentiers battus et offre aux prosommateurs une expérience encore inégalée dans le domaine des PC portables de bureautique. »

Vous l’aurez compris, le Razer Book 13 a été pensé pour être facilement transportable. Il est donc aussi résistant de que performant. Sa conception est atypique puisque Razer à utilisé un seul bloc d’aluminium pour entourer les composants de l’appareil. Ce qui le rend encore plus robuste, et beau.

Quant on parle de résistance, on pense souvent à l’écran. Celui du Razer Book 13 est incrusté au plus fin cadre du monde concernant les modèles de cette taille. Cet écran dispose de la technologie Gorilla Glass 6 avec un revêtement anti-reflet pour une durabilité et une visibilité accrues.

Parlons du prix. Pour commencer, le Razer Book 13 sera disponibles en deux versions l’une embarquant un processeur Intel Core i5 et l’autre Intel Core i7. Pour la version i5 il faudra compter au moins 1299,99 euros MSRP, tandis que pour la version plus puissante le prix s’élèvera à 1699,99 euros MSRP. Le Razer Book 13 sera disponible aux États-Unis, en Europe, ainsi qu’en Asie-Pacifique.