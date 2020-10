RazerCon : découvrez le Razer Blade Stealth un laptop de 13″ pensé pour le gaming

L’automne est la saison préférée pour les entreprises de la tech. En cette période, les annoncent fusent dans tous les sens. Demain, Apple présentera ses tant attendus iPhone 12, mais pour le moment c’est Razer qui est à l’honneur. La société spécialisée dans les accessoires liés au gaming vient de présenter de nombreuses nouveautés à l’occasion de son événement annuel RazerCon, qui cette année a eu lieu en ligne. Covid oblige.

Comme chaque année, la RazerCon fait le show en proposant de nombreux concerts avec des artistes tels que Deadmau5, DragonForce and Friends, Sabaton et Speaker Honey, en plus de ses nombreuses annonces. Puisque l’événement était en ligne, plus d’un million de personnes ont pu assister au discours de Min-Liang Tan, le PDG de Razer, et à ses nombreuses annonces.

Tant de qualités condensées dans ce petit ordinateur.

De notre côté, nous avons particulièrement retenu l’annonce du Razer Blade Stealth. Il s’agit d’un ordinateur portable de 13 pouces conçu pour le gaming. Il embarque un processeur Intel Core i7-1165G7 de 11e génération fonctionnant à 4,7 GHz, le tout couplé à un écran tactile OLED Full HD, ainsi qu’un système audio spatial THX.

Le Razer Blade Stealth est doté d’une puce graphique Nvidia GeForce GTX 1650 Ti, qui est 2,7 fois meilleure que la version précédente en matière de création de contenu. En plus de toutes ces caractéristiques de qualité, l’écran propose un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

C’est Eugène Kuo, responsable marketing chez Razer, qui a présenté ce produit à la presse. Ce dernier a déclaré qu’il s’agit du premier ordinateur portable Razer à combiner un écran OLED avec un tel taux de rafraîchissement. Par ailleurs, les qualités sonores proposées par cet ordinateur ne sont pas négligeables. La société souligne que la technologie THX Spatial Audio permet aux gamers de mieux repérer le déplacement des ennemis. Bien utile pour les adeptes de FPS ou de battle royale.