Realme 5 : le smartphone entrée de gamme en mode Quad Camera

Un nouveau Realme 5 en approche

Il y a quelques semaines à peine, on découvrait le nouveau Realme X2 Pro, un smartphone doté d’un écran OLED 90 Hz et d’un capteur photo 64 mégapixels, affiché au tarif de 399 euros. Aujourd’hui, le groupe officialise son nouveau Realme 5, décrit comme « un smartphone d’entrée de gamme puissant, doté d’une quad caméra, qui bousculera le marché pendant le Black Friday« .

Attendu dans le courant de cette semaine, le nouveau Realme 5 conserve encore quelques secrets de fabrication, mais on sait néanmoins que ce dernier sera doté d’un écran de 6,5″ et d’une section photo de type Quad Camera. Cette dernière sera ainsi composée d’un un objectif ultra grand-angle 119° (8 mégapixels), une caméra principale (12 mégapixels), un objectif portrait (2 mégapixels), un objectif ultra macro (2 mégapixels), sans oublier bien sûr une caméra frontale AI de 13 mégapixels.

Le smartphone sera animé par un processeur Qualdcomm Snapdragon 665, et disposera d’une très large batterie de 5000 mAh, ce qui devrait lui assurer une autonomie longue durée. D’après son géniteur : « Le Realme 5 combine des performances exceptionnelles et un beau design qui fera de Realme 5 non seulement le roi de l’entrée de gamme, mais aussi la star de ce Black Friday. »

Un lancement programmé pour le 21 novembre

Realme précise que son nouveau Realme 5 sera officiellement dévoilé en Europe le 21 novembre, révélant non seulement toutes ses caractéristiques, mais aussi son prix et la disponibilité sur ce même marché. Le nouveau smartphone Realme 5 sera décliné en deux coloris, à savoir Crystal Blue et Crystal Purple.

Rappelons au passage que Realme fait partie du groupe BBK Electronics, une entité chinoise gère également d’autres marques très actives sur le marché, à l’instar d’Oppo, de Vivo ou encore de OnePlus. Selon le constructeur, la marque Realme est maintenant la marque Top 4 en Inde, Top 5 en Indonésie et figure également dans le Top 10 des marques mondiales.