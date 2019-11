Pourquoi Realme pourrait devenir une marque indépendante d’Oppo

Actuellement, Realme appartient à BBK Electronics Corporation, une multinationale chinoise qui possède plusieurs marques de smartphones très populaires comme Oppo, OnePlus ou encore Vivo. Néanmoins, Realme a fait part de sa volonté de prendre son indépendance vis-à-vis d’Oppo, car c’est la société avec qui elle partage le plus de ressources à ce jour. Toutefois, elle dispose déjà de ses propres équipes dédiées au marketing et à la R&D.

Un écosystème Realme dans les années à venir ?

Dans un récent article publié par DigiTimes, Chung Hsiang-wei a indiqué que la marque Realme voulait bel et bien devenir indépendante. Pour le directeur des ventes, cela pourrait lui permettre de se diversifier si elle continuait à se développer de la sorte. Les produits qu’elle pourrait dévoiler n’ont pas encore été clairement évoqués.

Chung Hsiang-wei ajoute aussi que Realme et Oppo collaborent depuis quelques années, mais qu’ils n’ont pas les mêmes utilisateurs, ce qui devrait éviter une potentielle cannibalisation. De plus, Oppo a plutôt tendance à se concentrer sur les smartphones haut de gamme tandis que Realme vise un public plutôt jeune avec des smartphones beaucoup plus accessibles et tendances.

Rappelons également que Realme prévoit de dévoiler le X50, son premier smartphone 5G, d’ici le deuxième trimestre de l’année 2020. Les détails techniques du futur téléphone de la marque ne sont pas encore connus, au même titre que sa date de sortie. Pour ce qui est du prix, on sait néanmoins que la marque prévoit des tarifs abordables.

La stratégie évoquée par Realme n’est pas sans rappeler celle de Xiaomi, avec qui la marque est en concurrence directe sur le marché indien. Rappelons que Xiaomi s’est fait une belle place sur le marché mondial des smartphones en se positionnant juste après le podium, une ambition que pourrait suivre la marque de BBK Electronics si elle prend son indépendance dans les années à venir.