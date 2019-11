Realme va équiper son X50 d’un double capteurs selfie

Sur la plateforme Weibo, c’est le Chief Marketing Officer (CMO) qui a annoncé la nouvelle. La marque Realme, détenue par le groupe chinois BBK Electronics, va sortir un nouveau modèle de smartphone, qui empruntera le nom de X50. À l’instar du X2 Pro, Realme devrait réitérer sa statégie de positionnement, en proposant son nouveau modèle à un prix milieu de gamme, tout en essayant de proposer certaines des caractéristiques techniques habituellement réservées aux modèles premium.

En concurrence directe avec Xiaomi sur le marché indien, Realme va suivre de près la stratégie de la firme chinoise, qui souhaite proposer l’intégralité de sa gamme avec un modem 5G, d’ici à l’année prochaine. Du coup, le X50 est bien évidemment compatible.

Le Realme X50 aura 2 caméras selfies

Pour annoncer et officialiser la venue de son nouveau flagship, Realme a diffusé une nouvelle illustration. Classiquement, il n’est pas très simple de pouvoir distinguer le design du smartphone. Mais Realme a pensé à tout pour nous faire patienter : un détail important est présent sur la photo.

Il est effectivement possible de distinguer que le Realme X50 possédera un module photo présent sur le côté, grâce à un écran perforé. Cela rappelle bien évidemment Samsung, et son Note 10 notamment.

Mais en regardant bien, il est également possible de remarquer que le module photo n’est pas un simple, mais un double capteur. Cela veut dire que Realme pourrait bien proposer un capteur grand-angle à l’avant de son smartphone.

Quelles autres caractéristiques ?

Autrement, il est difficile de savoir quelles seront les autres spécificités du produit. On peut bien évidemment s’attendre à ce que les équipements soient une nouvelle fois empruntés d’un marché encore plus haut de gamme, avec des modules triples voire quadruples capteurs, des batteries puissantes et un écran LED.

Au cœur du nouveau Realme X50, la nouvelle puce de Qualcomm pourrait également faire son arrivée. Pour rappel, le dernier X2 avait introduit le processeur Snadragon 855+ en son sein. Le prochain X50 pourrait donc opter pour le nouveau Snapdragon 865. En tout cas, ce serait le plus adapté pour recevoir une antenne 5G, comme vous pouvez le découvrir dans notre article sur les nouveautés du nouveau Snapdragon 865.