Realme présente le Realme 6 Pro, un smartphone avec 6 caméras et un écran 90 Hz à 349,90 €

Peu connue il y a un an, la marque chinoise Realme est déjà très populaire aujourd’hui. Et après avoir dévoilé le X50 Pro 5G, son nouveau modèle haut de gamme, il y a deux mois, Realme sort un modèle milieu de gamme : le Realme 6 Pro. Celui-ci sera vendu à moins de 400 euros, mais adopte un design et une fiche technique qui rivalisent presque avec les smartphones haut de gamme.

L’une des particularités du Realme 6 Pro est qu’il embarque un total de 6 caméras. En façade, on a deux caméras : un appareil photo de 16 mégapixels et un super grand angle de 8 mégapixels à 105 degrés. Sur le dos, le Relme 6 Pro a 4 caméras : un appareil photo principal de 64 mégapixels, un téléobjectif zoom x2° de 12 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels à 119 degrés, ainsi qu’un capteur macro.

L’écran du Realme 6 Pro a une diagonale de 6,6 pouces, une résolution FHD+ de 2400x1080p, et un taux de rafraichissement de 90 Hz. Le rapport écran/corps est de 90,6 % et cet écran est protégé par du verre Gorilla Glass 5 qui assure une bonne résistance aux chocs et aux rayures.

Sous le capot, l’appareil a un processeur Snapdragon 720G, conçu pour les smartphones milieu de gamme, mais dont les performances sont proches de celles des modèles premium. Quant à la batterie, elle a une capacité de 4 300 mAh qui est compatible avec la recharge rapide 30 W. Cela permet de passer de 0 % à 100 % en une heure.

En substance, il s’agit d’une bonne alternative aux modèles premium. Un Realme 6 Pro avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage coûte 349,90 euros. L’appareil sera en vente à partir 11 mai chez Fnac, Darty, LDLC, Cdiscount, Rue du Commerce et Materiel.net.

Le Realme X50 Pro 5G enfin disponible ce mois de mai

Realme annonce également le début de commercialisation du Realme X50 Pro 5G à partir de ce mois de mai. Présenté en février, ce smartphone a également 6 caméras (deux en façade et quatre sur le dos), mais présente une meilleure fiche technique et se positionne comme un concurrent des modèles comme le Mi 10 Pro de Xiaomi ou le Galaxy S20 Ultra sur le segment haut de gamme.

En plus du modem 5G, l’appareil utilise une puce Snapdragon 865, et son système de recharge sans fil permet de recharger la batterie de 4 200 mAh à 100 % en seulement 35 minutes.

Le Realme X50 Pro 5G sera aussi en vente à partir du 11 mai et le prix varie en fonction de la mémoire RAM et du stockage interne :