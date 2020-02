Realme officialise le X50 Pro 5G : Snapdragon 865 et 6 caméras au total

Aujourd’hui, on a du mal à croire que la marque Realme, qui appartient au même groupe qu’Oppo et OnePlus, n’a pas plus de deux ans. Celle-ci a en effet été lancée en mai 2018, mais aujourd’hui, il s’agit déjà de l’un des acteurs les plus connus sur le marché des smartphones.

En 2019, Realme a expédié plus de 25 millions de smartphones. Et pour 2020, la marque compte doubler ce nombre. Et pour bien débuter l’année, celle-ci vient de dévoiler un nouveau smartphone haut de gamme : le Realme X50 Pro 5G.

Comme le Galaxy S20 ou le Xiaomi Mi 10, ce nouveau flagship est équipé d’un processeur Snapdragon 865, qui est associé à 8 ou 12 Go de mémoire RAM, et qui permet à l’appareil de prendre en charge la 5G.

Un nouveau challenger pour le segment haut de gamme

Et bien que Realme n’ait pas adopté la caméra de 108 mégapixels comme Samsung ou Xiaomi, le X50 Pro 5G a tout de même des arguments convaincants dans ce domaine. Sur le dos, l’appareil a un capteur principal de 64 mégapixels, un ultra grand-angle et macro de 8 mégapixels, un téléobjectif de 12 mégapixels, et un capteur de 2 mégapixels utilisé pour les photos en mode portrait. Le Realme X50 Pro 5G est capable de produire un zoom 20x.

En façade, il y a deux caméras : un capteur Sony Sony IMX 616 de 32 mégapixels et un second capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels.

Ce flagship a un écran Super AMOLED de 6,44 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une résolution FHD+ 2400×1080, protégé par du verre Gorilla Glass 5.

Et grâce à une technologie de recharge sans fil 65W, la batterie de 4 200 mAh du Realme X50 Pro 5G peut être rechargée à 100 % en l’espace de seulement 35 minutes.

Son prix, comparé à ceux de certains smartphones premium, sera probablement l’un des principaux arguments de ce nouveau flagship de Realme. En Espagne, un modèle avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage coûte 599 euros, un modèle avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage coûte 669 euros, et un modèle avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage coûte 749 euros. Les prix en France pourraient être assez similaires. L’appareil devrait arriver au mois d’avril.