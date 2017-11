La reconnaissance faciale de l’iPhone X trompée une nouvelle fois

Et s’il suffisait que quelqu’un vous ressemble un peu pour qu’il puisse déverrouiller votre iPhone X ? Voici la preuve en vidéo.

Bien sûr le cas sera certainement extrêmement rare, mais il n’en reste pas moins étonnant, pour ne pas dire préoccupant. Dans une vidéo relayée par nos confrères de Wired, un enfant de dix ans montre comment il déverrouille l’iPhone X de sa mère simplement en utilisant la procédure Face ID du smartphone.

Dans la vidéo, la mère du gamin explique que même si elle a mis en place la reconnaissance faciale sur son visage, son fils a toujours la possibilité de déverrouiller son iPhone en approchant simplement son visage. La vidéo montre à la fois la mère déverrouillant son téléphone en regardant l’écran, puis son fils faisant exactement la même chose. Il pointe l’iPhone X vers la caméra pour montrer qu’il est verrouillé, puis, après avoir regardé fixement l’écran, pour prouver qu’il a été déverrouillé.

Face ID utilise un moteur neuronal pour cartographier les contours et la forme de votre visage en temps réel. A la réception de votre iPhone X, vous êtes invité à configurer votre profil Face ID. Pour ce faire, vous devez faire tourner votre tête en un mouvement circulaire – deux fois – pour saisir tous les différents angles de votre visage. Ensuite, il suffit de faire glisser l’écran de verrouillage tout en regardant l’appareil et vous verrez l’icône du cadenas se déverrouiller. Selon Apple, il n’y aurait qu’une chance sur un million que quelqu’un puisse contourner le système.

Face ID, deux visages pour le prix d’un

Selon Wired, le fils a pu déverrouiller le téléphone de sa mère après qu’elle eut enregistré son visage pour la première fois. Mais après qu’elle ait réinitialisé le système, le jeune garçon ne pouvait plus le déverrouiller. Du coup, la malicieuse jeune femme a décidé de reproduire l’initialisation dans des conditions de basse luminosité identiques à la première fois et BIM, le fiston a pu de nouveau déverrouiller le téléphone. Mais il a pu aussi – une seule fois – déverrouiller celui de son père ! Certes la maman et son fils se ressemblent, mais pas plus que des centaines de millions de personnes de la même famille dans le monde. Faut-il en déduire que Face ID fonctionne moins bien dans des conditions ou la luminosité est faible ? Et dans ce cas faire l’initialisation avec un éclairage optimal ?

Afin d’obtenir un fonctionnement optimal et le plus sécurisé possible, Apple recommande de ne jamais réinitialiser Face ID, car ses performances s’améliorent au fur et à mesure que vous l’utilisez. Mais si quelqu’un qui vous ressemble peut également l’utiliser, il se pourrait que Face ID apprenne des deux personnes, et que le résultat soit contraire à celui recherché.

Rappelons que ce n’est pas la première fois que la reconnaissance faciale Face ID de l’iPhone X est « hackée ».

Regardez la vidéo dans laquelle l’enfant de 10 ans déverrouille l’iPhone X de sa mère en trompant Face ID