Regardez Will Smith jouer Neo dans Matrix grâce à une vidéo deepfake

Matrix est vraiment reloaded

Alors que Marvel s’attaquera au Multivers dans sa prochaine phase cinématrographique, nous avons nous aussi la chance de pouvoir imaginer des mondes parallèles et des réalités alternatives grâce aux vidéos deepfake.

Il y a quelques jours, on avait pu voir Tom Cruise remplacer au pied levé Robert Downey Jr. dans le rôle d’Iron Man. Aujourd’hui, c’est une autre icône du cinéma d’action qui change de tête. Exit donc Keanu Reeves et place à Will Smith (Men in Black, Wild Wild West, Je suis une légende, Suicide Squad, etc.).

La vidéo deepfake explore certaines des séquences clés du film, y compris la scène emblématique « There is no spoon » ainsi que l’une des plus importantes scènes d’action du film : la séquence d’action avec l’hélicoptère.

Si certains défauts restent visibles, le résultat final est plutôt réussi. Certaines séquences sont mêmes impressionnantes. On peut par exemple observer les ondulations des ondes de choc par balles au ralenti qui se répercutent sur le visage de l’acteur.

Will Smith avait refusé le rôle de Néo !

Fait amusant, Will Smith avait été contacté pour jouer le rôle principal dans Matrix et avait refusé, préférant rejoindre le casting de Wild Wild West. Vingt ans plus tard, il avait d’ailleurs justifié sa décision : « Voilà le pitch que j’ai eu pour ‘Matrix’ : ‘Mec, imagine, tu es en train de te battre et tu sautes. Mais imagine ensuite pouvoir t’arrêter en plein saut. Et ensuite, les gens peuvent voir autour de toi à 360° quand tu stoppes au milieu du saut. Et puis on va inventer des caméras qui vont permettre aux gens de voir tout ton saut, quand tu es en suspension.’ » Il a fini par conclure : « Alors j’ai préféré faire ‘Wild Wild West’. Je n’en suis pas fier« .

La matrice révèle décidément bien des surprises ! Maintenant, nous savons ce qu’aurait donné Matrix si Will Smith avait accepté le rôle.