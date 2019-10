Remonté contre Bethesda, il crée un site parodique avec le nom de domaine Fallout First

Lancé fin 2018, le jeu Fallout 76 a accumulé toute une série de déboires qui ont agacé de nombreux fans de Bethesda. Le titre semblait tout simplement manquer de finition et les bugs à répétition n’arrangeaient rien. L’entreprise avait eu beaucoup de mal à gérer sa communication mais avait fini par s’excuser.

Plus récemment, c’est l’annonce d’un service premium dénommé Fallout First qui a mis le feu aux poudres. Cette nouvelle offre propose de bénéficier de serveurs privés et d’avantages sur le jeu en échange de 100 dollars par an. C’en est trop pour David Chapman, originaire de l’Indiana, qui s’est décidé à agir. Au lieu de se plaindre sur les réseaux sociaux, ce dernier a tout simplement décidé de créer un site internet parodique pour se moquer de Bethesda. Pour aller encore plus loin dans le troll, il est même parvenu à chiper le nom de domaine falloutfirst.com au nez et à la barbe de l’éditeur. Pour les connaisseurs, le site renvoie tous ceux qui auraient dans l’idée de s’abonner à Fallout First vers le lien YouTube la chanson de Rick Astley « Never Gonna Give You Up ».

Se poser en médiateur entre Bethesda et les joueurs

Interrogé par la BBC, il est revenu sur ses motivations : « Je suis passé à l’action en raison d’un frustration à l’égard de Bethesda et de la tendance actuelle dans l’industrie du jeu. Ils ont dit que les joueurs l’avaient demandé – des joueurs n’ont jamais demandé à payer un abonnement pour des fonctionnalités cachées derrière un paywall », s’indigne-t-il.

L’idée est donc de contester cette pratique commerciale en faisant réagir la communauté des joueurs et ainsi de nourrir le débat. Son action s’avère assez efficace car les internautes qui cherchent Fallout First tombent souvent sur son site et prennent conscience du problème.

David Chapman est aujourd’hui prêt à céder son nom de domaine à Bethesda mais il pose néanmoins une condition : « J’aimerais rencontrer Todd Howard [créateur de Fallout NDLR] et avoir une discussion constructive sur Fallout First. J’aimerais être le médiateur entre Bethesda et la communauté des joueurs. » Pour l’heure, Bethesda n’a pas réagi officiellement à cette demande mais on peut se douter que l’entreprise ne doit pas trop apprécier la démarche du jeune américain.