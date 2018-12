Fallout 76 : Bethesda s’excuse… en offrant des jeux !

Bethesda poursuit sont « Apology Tour » après Fallout 76

Le 14 novembre dernier, les joueurs du monde entier découvraient (avec effroi) le tout nouveau Fallout 76. Un titre disponible sur PC, Xbox One et PS4, et qui promettait de retranscrire toute l’intensité d’un Fallout « classique », avec une toute nouvelle orientation multijoueur. Toutefois, et certains avaient flairé la chose depuis longtemps, le jeu a très largement déçu les joueurs, avec un titre manquant cruellement de finition…

Pire encore, son éditeur, Bethesda, s’est fourvoyé dans des explications hasardeuses, sans compter une édition collector non conforme à celle qui était présentée sur les photos presse, des patchs de plusieurs dizaines de Go, des erreurs serveur en pagaille… Bref, nombreux sont les joueurs qui ont été déçus par ce Fallout 76, et qui l’ont clairement fait savoir, certains ayant même eu recours à la justice.

Histoire d’apaiser un peu les tensions, Bethesda a annoncé aujourd’hui que pas moins de 3 jeux seront offerts à tous ceux qui ont lancé Fallout 76 en 2018, sur PC, sur PS4 ou sur Xbox One. Le développeur offrira ainsi gracieusement une copie de Fallout Classics Collection (qui regroupe Fallout, Fallout 2 et Fallout Tactics), avec un code de téléchargement qui sera envoyé à tous les joueurs en janvier 2019. A noter que la compilation n’est disponible que sur PC.

Alors certes, cela ne va pas booster le moteur graphique du jeu, ni même corriger toutes les erreurs de connexion qui subsistent, mais pour Bethesda, cela constitue une nouvelle preuve que le message a bien été reçu, avec une nouvelle tentative pour reconquérir le coeur des joueurs. Reste à savoir maintenant dans quelle mesure l’image de Bethesda (et de Fallout) a été souillée après le fiasco Fallout 76… Et ça, « only time will tell » comme on dit.

