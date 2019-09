Remplacer l’écran du Galaxy Fold ne coûtera pas si cher que prévu

Samsung proposera son nouveau smartphone pliable le 27 septembre prochain. Cinq mois de retard après la première date annoncée, le Galaxy Fold est finalement bien là, et les premiers tests de la presse se déroulent en ce moment-même.

Il s’agira bel et bien du premier smartphone pliable du marché, et Samsung compte bien sur ce lancement pour en faire un produit haut de gamme, jusque dans le soin apporté aux services et à l’assistance de la marque pour les futurs clients. Chacun d’eux se verra offert le « Galaxy Fold Premier Service », afin que l’expérience client soit des meilleures pour ces « early birds » (le surnom pour les premiers clients d’un nouveau produit). Mais malgré tout, la firme sud-coréenne craint que son smartphone soit assez fragile, bien que de nombreux messages de rappel sont disposés dans la boite du smartphone et sur l’écran, au moment de sa première ouverture.

Samsung propose un prix raisonnable pour le changement d’écran du Galaxy Fold

Pour pouvoir éviter tout problème, Samsung proposera ainsi de faire réparer le Galaxy Fold a un prix très raisonnable, si jamais le client venait à le faire tomber. 149 dollars, c’est le prix fixe que la marque demandera à ses clients. Un prix très bas, coût de la main d’œuvre compris, alors que l’écran du Galaxy Fold est loin d’être le moins cher et le plus simple à changer.

La seule condition mentionnée par Samsung concerne la date d’achat du modèle. Il faudra s’offrir le Galaxy Fold avant le 31 décembre 2019. Mais à l’heure actuelle, on ne sait pas encore si Samsung continuera de commercialiser son modèle par la suite. Alors la plupart des clients auront la garantie de pouvoir prétendre payer seulement 149 dollars de réparation en cas d’écran cassé. Une bonne nouvelle.