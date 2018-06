Rendez-vous le 9 août pour découvrir le Samsung Galaxy Note 9

Le Galaxy Note 9 de Samsung est particulièrement attendu sur le marché et comme c’est souvent le cas, une multitude de rumeurs entourent le terminal. Une information vient de passer du statut de rumeur à celui de fait officiel, c’est la date de présentation du prochain Galaxy Note 9, qui aura lieu le 09 août.

Une date de présentation confirmée pour le Samsung Galaxy Note 9

Il s’agissait surtout d’un secret de polichinelle. La date de présentation du Samsung Galaxy Note 9 avait tout d’une évidence. Le 9 août, lors de l’événement #Unpacked. Une information qui a désormais été confirmée officiellement par l’entreprise sud-coréenne à travers une publication sur son compte Twitter.

Change is coming August 9th 2018. Can you keep up? #Unpacked pic.twitter.com/ToJkS28eXc — Samsung Mobile (@SamsungMobile) June 27, 2018

Il faut dire que Samsung change très peu ses habitudes et le Galaxy Note sort toujours autour de cette période. Cela avait été confirmé par Bloomberg au début du mois de juin. Le média américain avait aussi annoncé (à raison) le nom de l’appareil.

Premières informations techniques pour le Galaxy Note 9

Visuellement, l’appareil devrait proposer un écran de 6,3 pouces au format 18,5:9, le bien nommé Infinity Display. Mais surtout, il devrait proposer un design très similaire à celui du Galaxy Note 8. Après tout, on ne change pas une équipe qui gagne.

En revanche, c’est l’intérieur de l’appareil qui interroge encore. On commence à avoir quelques informations mais celles-ci sont encore éparses. On peut être sûr tout d’abord que Samsung voudra frapper fort, alors qu’Apple devrait faire de très grosses annonces d’ici la fin de l’année. Parmi les éléments garantis, on trouve le port jack qui fait de la résistance, un port USB Type-C et une seule grille de haut-parleur.

Le capteur d’empreintes digitales se trouvera lui sous le bloc photo. C’est du côté de celui-ci que Samsung veut frapper fort en proposant quelque chose de proche du Galaxy S9. Le visuel partagé sur Twitter permet aussi de confirmer la présence du Stylet S Pen. On parle également de deux jours d’autonomie avec une batterie de 4000 mAh, la marque évoque » 25 heures de vidéo en continu à pleine luminosité « .

Samsung pourrait aussi compter sur un meilleur SoC Qualcomm pour une partie du marché, dont les États-Unis. Rien n’est encore sûr pour l’Europe, mais on devrait tout de même probablement profiter de la dernière génération de la puce Exynos.