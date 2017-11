Résultats Facebook : Facebook se porte (très) bien grâce à la publicité sur mobile

Le réseau social Facebook a publié ses résultats du troisième trimestre 2017 et Mark Zuckerberg peut avoir le sourire. Nombres d’utilisateurs actifs, revenus publicitaires ou bénéfice net, tous les signaux sont au vert.

Mark Zuckerberg : « Notre communauté continue de croître et nos activités se portent bien »

Facebook a profité du 1er novembre pour publier ses résultats pour le troisième trimestre 2017 et confirme encore un peu plus son statut de géant. La firme de Menlo Park peut en effet avoir le sourire avec un chiffre d’affaires de 10,33 milliards de dollars, en hausse de 47% sur un an. Cette hausse provient de la forte progression du revenu publicitaire total du réseau social qui a augmenté de 49 % au troisième trimestre, à 10,14 milliards de dollars. Facebook précise dans son communiqué qu’environ 88% des revenus publicitaires proviennent des publicités sur terminaux mobiles.

Le bénéfice net s’élève pour sa part à 4,71 milliards, soit 1,59 dollar par action, contre 2,63 milliards (BPA 90 cents) un an plus tôt.

« La publicité vidéo sur mobile est une grande opportunité », explique Sheryl Sandberg

Avec ces résultats, Facebook fait mieux que les prévisions des analystes qui attendaient en moyenne un revenu publicitaire total de 9,71 milliards de dollars, selon le cabinet FactSet. Selon Sheryl Sandberg, directrice générale adjointe de Facebook : « La vidéo est en train d‘exploser et la publicité vidéo sur mobile est une grande opportunité ».

Cette dernière ajoute que « plus de 70% des publicités durant jusqu’à 15 secondes ont été vues jusqu’à leur terme, la plupart avec le son » comme le rapporte l’agence Reuters.

En grande forme sur le plan financier, Facebook l’est aussi au niveau des utilisateurs. Le réseau social annonce que 2,072 milliards d’utilisateurs se connectent à Facebook chaque mois (contre 2,01 milliards au deuxième trimestre 2017) et revendique 1,368 milliard d’utilisateurs actifs chaque jour.

Le réseau social a gagné de nombreux utilisateurs en Asie avec 794 (+26,2%) millions d’utilisateurs actifs mensuels et 476 millions (+29,3%) millions d’utilisateurs actifs quotidiens. En Europe, on compte 364 millions d’utilisateurs actifs mensuels (+6,4%) et 274 millions d’utilisateurs actifs quotidiens (+7%).

Facebook peut également se targuer d’avoir un taux d’utilisateurs actifs quotidiens stable, à 66%.

WhatsApp, Instagram, Facebook Marketplace…Mark Zuckerberg fait le point

Comme à son habitude, Mark Zuckerberg a pris la parole pour évoquer les résultats de ce troisième trimestre et le patron de Facebook en a profité pour dévoiler d’autres gros chiffres.

On apprend notamment que Instagram a passé la barre des 500 millions d’utilisateurs actifs quotidiens et plus de 300 millions d’utilisateurs regardent chaque jour des Instagram Stories. Décidément en grande forme avec la vidéo, Mark Zuckerberg annonce également que la fonctionnalité Statuts dans WhatsApp rassemble plus de 300 millions d’utilisateurs. La décision de s’inspirer de Snapchat semble avoir porté ses fruits du côté de Menlo Park.

Enfin, Facebook explique avoir constaté que les Facebook Live (les vidéos en direct) « génèrent 10 fois plus d’interactions et de commentaires que les autres vidéos ». Concernant Messenger, « plus de 20 millions d’entreprises » utilise la messagerie de Facebook pour communiquer avec leurs clients et le réseau social ne compte pas s’arrêter là. La messagerie WhatsApp devrait prochainement voir débarquer des fonctionnalités pensées pour les entreprises.

Mark Zuckerberg a aussi évoqué Facebook Marketplace, le Bon Coin du réseau social américain est disponible dans 18 pays (Canada et 17 pays d’Europe, dont la France) et Facebook annonce que 550 millions ont utilisé ce service de petites annonces. Facebook précise également que « plus de 30 000 entreprises » utilisent Facebook Workplace, moins d’un an après son lancement.