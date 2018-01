Série Charmed : nouvelle version en vue (et cela ne plaît pas à tout le monde)

L’actrice s’est en effet livrée à une véritable opération de règlement de compte sur Twitter. Il faut dire que le reboot abuse peut-être un peu…

La chaîne CW prépare un reboot de la série Charmed. Ce n’est pas une nouvelle, on vous en parlait dès le mois d’août 2017. Mais, les choses commencent à se rapprocher sérieusement après la commande d’un épisode pilote. Et autant vous le dire, Holly Marie Combs, l’actrice qui incarnait Piper n’est pas vraiment ravie comme elle l’a fait savoir sur son compte Twitter.

Un second tweet interroge quant à lui l’aspect légal de ce reboot, notamment du point de vue des droits d’auteur.

L’aspect le plus frustrant semble toutefois concerner l’ambition de la série. La CW parle de ce reboot comme d’une version plus « féroce, amusante et féministe » que l’originale. Pourtant, les différentes actrices qui ont pu jouer dans la série ont toutes des positionnements féministes très poussés. Difficile donc de faire ce reproche au show original !

Ainsi, Rose McGowan et Alyssa Milano ont même été très actives dans les combats récents. La première fait partie de ceux qui accusent Harvey Weinstein de viol et mène le combat pour beaucoup d’autres. La seconde est quant à elle une véritable figure de proue du mouvement #MeToo.

While some may not get why I take issue with the network that didn’t want to renew Charmed 12 years ago ‘reimagining’ it now let me just say I understand it perfectly. Also this kinda stuff given all that Rose and Alyssa have done lately…um no. Just No https://t.co/Vp2htLtdbR

