Ridley Scott s’attaque à un projet sur… une épidémie

A l’heure de lancer un projet dans le cinéma ou ailleurs, le timing est souvent important. Par exemple, pour ceux qui ont lancé un tournage quelques jours avant le début du confinement lié à l’épidémie de coronavirus, c’est une situation désormais très compliquée. Mais, on aurait pu penser que personne n’allait toucher à ce sujet sensible pendant au moins quelques mois, que les épidémies allaient désormais devenir quelque chose que l’on regarde de loin, au moins dans le domaine culturel. Bref, que l’on allait confiner le sujet. Mais, Ridley Scott semble avoir une version quelque peu différente des choses.

Ridley Scott surfe sur l’actualité

Le réalisateur de l’inratable Gladiator s’est fait quelque peu discret ces dernières années, se dévouant principalement à des films de science-fiction (Prometheus, Alien : Covenant ou encore Seul sur Mars). Mais, il se rappelle à notre bon souvenir alors qu’il n’a pourtant pas réussir à finir son dernier projet en raison de l’épidémie (The Last Duel a été interrompu).

Selon le site Deadline, il se lance dans l’adaptation du roman The End of October. Le livre, écrit par Lawrence Wright est très actuel puisqu’il s’agit de l’histoire d’un microbiologiste américain envoyé par l’OMS (Organisation mondiale de la santé) en Indonésie pour enquêter sur une épidémie qui vient d’apparaître. Celle-ci va se répandre travers la planète, semant la désolation sur son passage.

Le choix du projet pourrait faire grincer des dents et on imagine facilement certains l’accuser de récupération. Mais, pour sa défense, Ridley Scott est intéressé par le sujet depuis longtemps. Il a ainsi travaillé sur l’adaptation du livre Crisis in The Hot Zone, mais aussi Je suis une légende (finalement par Francis Lawrence avec Will Smith). Dans les deux cas, son projet aura finalement avorté. Jamais deux sans trois ?