ROG Phone 3 : le nouveau chef de file des smartphones gaming (chez Asus)

Il y a quelques semaines, on testait sur Presse-Citron le smartphone ROG Phone 2 signé Asus, taillé évidemment pour les gamers. Aujourd’hui, c’est son successeur, le bien nommé ROG Phone 3, qui est officialisé par le groupe taïwanais. Une nouvelle génération qui se veut évidemment plus puissante, plus aboutie, plus indispensable…

Asus ROG Phone, troisième !

Le marché du smartphone gaming accueille aujourd’hui un nouveau challenger, avec cette troisième génération d’Asus ROG Phone. Un smartphone taillé pour le jeu donc, qui bénéficie d’une large dalle AMOLED de 6,59″, laquelle est équipée de part et d’autre de haut-parleurs, pour un rendu audio stéréo. « Gaming » oblige, le ROG Phone 3 profite d’une dalle compatible 144 Hz.

Un smartphone qui gagne en sobriété côté design, avec un dos plus « classique », lequel abrite un triple capteur photo, emmené par un module de 64 mégapixels. Sous le capot, on retrouve le processeur Snapdragon 865 Plus de chez Qualcomm, couplé à 12 ou 16 Go de mémoire vive en LPDDR4 ou LPDDR5. Côté stockage, on profite ici de 512 Go en UFS 3.1. Belle bête donc.

Une troisième génération qui tire toutefois un trait sur le port jack 3,5 mm, la faute au processeur et au modem 5G. Côté autonomie, le ROG Phone 3 est alimenté par un bloc de 6000 mAh, et il est livré avec un chargeur 30W. A noter que le smartphone est livré avec un adaptateur USB-C/ jack 3,5 mm, et un petit ventilateur AeroActive Cooler. Divers accessoires sont évidemment de la partie pour transformer son smartphone en une mini console de jeux.

On y retrouve évidemment les indispensables AirTrigger, placées sur la tranche droite du smartphone. Asus explique : « Les AirTrigger 3 consistent en des contrôles tactiles avec capteurs ultrasoniques. La capacité de reconnaissance des différents gestes appliqués aux gâchettes AirTrigger 3 a également été améliorée afin de pouvoir notamment intégrer le mouvement d’effleurement ainsi que l’émulation de deux zones de boutons qui rapproche l’expérience du joueur de celle vécue sur une console. »

Prix et disponibilité

Le nouvel Asus ROG Phone 3 sera disponible en France en deux versions. On pourra ainsi faire l’acquisition du smartphone en version 12 Go de RAM/ 512 Go de stockage, pour 999 euros. Les plus exigeants opteront de leur côté pour la version équipée de 16 Go de RAM, affichée à 1099 euros.

Une offre de pré-lancement sera mise en place sur l’Asus eShop pour les 200 premières commandes : pour un ROG Phone 3 acheté, 3 mois de codes Google Stadia seront offerts + des écouteurs ROG Cetra.