Le R O G ZEPHYRYS G14-ACRNM, par ASUS, est disponible chez Fnac avec une offre spéciale

Le tout nouvel ultra portable ASUS R O G ZEPHYRUS G14 édition spéciale ACRONYM est un laptop pensé avant tout pour les gamers. Sorti le 18 septembre, il est disponible chez Fnac en avec une offre spéciale pour les adhérents et la carte Fnac+ vous est offerte pour l'achat de ce modèle.

Ce nouveau PC a été imaginé conjointement par les ingénieurs ROG et ACRONYM, avec comme volonté de fusionner des caractéristiques techniques de pointe avec un design de châssis inédit. Cette édition spéciale R O G Zephyrus G14-ACRNM est une complète réinvention du ROG ZEPHYRUS G14 classique qui se destine aux passionnés de jeux vidéo et de création de contenu.

ASUS ROG ZEPHYRUS G14 : une bête de puissance

Si vous cherchez un PC portable taillé pour les performances, ce ZEPHYRUS G14-ACRNM est un modèle de choix. Sous le capot, on retrouve un processeur AMD Ryzen 9 4000 séries à 8 cœurs, couplés à 32 Go de RAM. Au niveau du stockage, vous avez le top de la vitesse et de l’espace disponible, avec son SSD de 1 To. Pour la carte graphique, la marque a fait le choix de la GeForce RTX 2060 et ses 6 Go de mémoire vidéo dédiée. Il est donc paré pour faire tourner les meilleurs jeux, et toutes les utilisations intensives (montage vidéo, rendu 3D, etc.). La vitesse est aussi présente pour la connexion, avec l’intégration du WiFi 6, et du Bluetooth 5.0. Mais l’autre atout du ZEPHYRUS G14, c’est son écran.

Sa dalle IPS de 14″ propose une résolution de 2560x1440px (QHD), est compatible Adaptive Sync, et est certifiée Pantone, pour un rendu ultra fidèle des couleurs De son côté, le clavier est rétroéclairé et embarque un capteur d’empreinte digitale pour déverrouiller votre PC rapidement. Cette édition spéciale signée ACRONYM est plus qu’une évolution du ZEPHYRUS G14 classique. Parmi ses particularités, on retrouve des touches de claviers colorées. L’arrière de l’écran comporte plus de 1 000 mini-LEDS qui vous permettent d’afficher un message personnalisé, via le logiciel Armoury Crate. Ce dernier vous permet d’ailleurs d’affiner au mieux la configuration de votre PC, notamment le CPU et le GPU.

Les équipes de ASUS et ACRONYM ont aussi voulu mettre l’accent sur l’aspect durable, avec une boîte et la pochette ACRONYM® Airpak qui utilisent les matériaux réutilisables et recyclables.

La Fnac propose d’emblée 20% de réduction sur les accessoires compatibles avec cette édition spéciale du ZEPHYRUS G14. Pour en profiter, il faut être possesseur de la carte Fnac+, et le marchand vous l’offre pour l’achat du PC portable ASUS. Pour en profiter, il suffit d’ajouter le produit dans votre panier. La réduction sera donc appliquée, et vous recevrez sous 15 jours chez vous une carte Fnac+ édition ACRONYM.

Outre cette promotion, la carte Fnac+ vous permet de faire des économies toute l'année. En plus de la livraison gratuite en 1 jour ouvré, vous pouvez cumuler des euros sur votre cagnotte à chaque achat. Vous avez également accès à des ventes privées adhérentes en magasin, sur le web, et bénéficiez de 5% de réduction minimum sur une grande partie des univers du marchand. Vous avez en bonus accès gratuitement à Deezer, ePresse et Izneo. La carte Fnac+ coûte 9,99 euros la première année, et 14,99 euros ensuite.

