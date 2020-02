Roland Emmerich veut faire Independence Day 3

On pensait la possibilité d’un 3e épisode de la saga Independence Day complètement disparue. Reconnaissons-le, si le premier opus avait eu un vrai succès en 1996, le second, Independence Day Resurgence, sorti en 2016, était très loin de ce que l’on aurait pu espérer. La fin du film, laissait clairement entrevoir la possibilité d’un nouvel épisode et notamment l’idée d’aller attaquer les aliens chez eux. Mais les critiques ont initialement eu raison du projet. Adieu donc à Independence Day 3 ? Ce serait sous-estimer Roland Emmerich qui a prouvé qu’il avait de la suite dans les idées et surtout une vraie capacité à la prise de risque.

Independence Day, quelle histoire ?

Interrogé par Screen Rant, le réalisateur a expliqué qu’il avait encore un scénario pour un troisième épisode dans un coin de la tête. Bien sûr, le producteur Dean Devlin a déjà qu’il n’avait pas l’intention de refaire un film.

Mais, alors que Disney relance de nombreuses franchises à succès, impossible d’écarter complètement l’idée. Roland Emmerich est donc partant.

Oui, j’ai envie d’une suite. J’ai même une idée géniale.

Sa sortie peut tout de même être jugée surprenante puisqu’il a notamment dit qu’il n’aimait pas les suites. Un commentaire qu’il avait fait juste avant Independence Day Resurgence. Qu’il puisse finalement en faire deux, serait donc très drôle. Un des paramètres qui pourrait expliquer son enthousiasme est plutôt simple. De l’avis général (et du sien), c’est l’absence de Will Smith, héros du premier épisode, qui aura lourdement pesé dans l’échec de la suite. Si l’acteur s’engage donc pour un éventuel film 3, ce serait donc imaginable. Reste que l’on peine à imaginer comment ce pourrait être possible. Mais ce ne serait pas non plus la décision la plus étrange qu’a pu faire Hollywood. Pour ceux qui en douteraient, regardez du côté de Prison Break…