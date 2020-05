Royaume-Uni : Ce système de feux de circulations géré par une IA pourrait faire baisser la pollution

83 % des régions britannique ont des niveaux de pollution atmosphérique supérieurs à la limite légale. Ce chiffre alarmant incite à l’action, et les pouvoirs publics tentent notamment de développer les réseaux de transports publics ou de favoriser les modes de déplacement doux.

La technologie peut aussi se révéler un véritable atout. C’est en tout ce que tente de démontrer la startup Now Wireless. Son système combine l’intelligence artificielle aux feux de circulation pour tenter de retarder l’arrivée des véhicules dans les endroits les plus pollués.

L’IA est une vraie alliée en matière de gestion du trafic routier

Concrètement, l’outil collecte les données de pollution locale et les flux de circulation en utilisant des capteurs routiers. Il récupère également des informations concernant les prévisions météorologiques. L’algorithme entre alors en jeu et démarre son analyse. Il combine les données en temps réel ainsi que des relevés historiques afin de déterminer où la pollution de l’air va le plus augmenter dans l’heure qui vient.

Le système décide alors de changer le rythme des feux tricolores. Pour les véhicules qui s’éloignent de zones en question, le feu restera au vert plus longtemps. A l’inverse, ceux qui se rapprochent des secteurs pollués devront patienter 20 secondes supplémentaires.

Le projet va maintenant être testé grandeur nature plus tard cette année dans la ville de Wolverhampton. De l’aveu d’un responsable de la commune cité par le Times, cela représente une vraie opportunité mais il faut se montrer prudent : « Nous cherchons à voir si un changement du rythme des feux de circulation peut améliorer les flux de trafic sans que cela ne se fasse au détriment des zones moins polluées. Il s’agit de répartir la charge pour essayer d’améliorer la qualité de l’air. »

Ce n’est en tout cas pas la première fois que l’intelligence artificielle sera utilisée dans la gestion du trafic routier. Nous vous parlions par exemple il y a peu de cet algorithme capable de repérer les accidents de la route et la formation de bouchons en temps réel.