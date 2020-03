Cette IA peut repérer des accidents de la route en temps réel

Des résultats plus qu’impressionnants. Un système de gestion du trafic routier contrôlé par une intelligence artificielle est parvenu à repérer les accidents de la route, les bouchons ou encore les conduites dangereuses avec un précision quasi parfaite.

C’est à Grapevine, au Texas, que cet outil dénommé Smart City AI a été déployé. Il est développé par la société Currux Vision. Concrètement, l’IA scrute les caméras de vidéosurveillance reliées aux routes de la ville, comme le feraient des opérateurs humains.

Le système autonome est donc en mesure d’alerter en temps réel sur les événements. L’efficacité semble être au rendez-vous puisque l’entreprise affirme atteindre des taux de précision allant de 95 à 98 %, y compris de nuit ou sous la pluie.

Une technologie suisse basée sur les signaux acoustiques

Forte de ce succès, la compagnie espère commercialiser son système dans d’autres états américains et ailleurs dans le monde. «Nous avons conçu le produit Smart City AI pour accélérer considérablement l’adoption à grande échelle des capacités d’IA par les villes et les entreprises aux États-Unis et à l’étranger », précise Alex Colosivschi, fondateur et PDG de Currux Vision à TheNextWeb.

Cette expérience reste pour l’heure localisée mais elle pourrait bien déplaire aux organisations de défense des libertés publiques. On peut en effet craindre que les gouvernements et les forces de l’ordre ne soient tentés d’utiliser ce type de technologies pour surveiller les citoyens jusque dans leurs vies privées.

Currux Vision n’est pas la seule entreprise à travailler sur une IA spécialisée dans le trafic routier. Plus près de chez nous, la start-up genevoise Securaxis et l’entreprise Swisstraffic proposent aux villes suisses un système exploitant les signaux acoustiques pour le comptage et la catégorisation du trafic routier en temps réel.

Le système pourrait permettre une meilleure gestion de la circulation pour un tarif modeste. Il reste cependant quelques améliorations à apporter, notamment en ce qui concerne la reconnaissance des vélos et des voitures électriques.