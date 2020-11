Royaume-Uni : les nouveaux équipements 5G de Huawei bientôt interdits

« Identifier et interdire les équipements de télécommunications qui constituent une menace pour la sécurité nationale ». C’est ainsi que le secrétaire au numérique britannique, Oliver Dowden, présente les objectifs de ce nouveau projet de loi. Le gouvernement britannique demande ainsi aux opérateurs nationaux de cesser d’installer des équipements Huawei sur le réseau mobile 5G du Royaume-Uni à partir de septembre 2021.

La France encadre aussi l’utilisation du matériel de Huawei

Et pour les entreprises qui ne joueraient pas le jeu, les sanctions seront sévères. Ces dernières devraient ainsi débourser plus de 100 000 livres sterling par jour, soit 111 000 euros. Mais l’amende pourrait atteindre jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires, de quoi convaincre les récalcitrantes.

Huawei est donc clairement identifié par le gouvernement britannique comme « à haut risque ». Une version contestée par le vice-président de l’entreprise chinoise Victor Zhang. Cité par la BBC, il précise que la décision britannique est « politiquement motivée et non basée sur une évaluation juste des risques ».

Avec ce projet, le gouvernement de Boris Johnson veut aussi affirmer sa souveraineté technologique et faire avancer des solutions nationales dans ce domaine. L’idée est donc de dégager une vague d’innovations au Royaume-Uni et pour cela, un investissement de 250 millions de livres sterling est prévu avec notamment la création d’un laboratoire de recherche national des communications.

En ce qui concerne la France, l’État s’organise aussi pour restreindre au maximum l’utilisation des équipements de Huawei pour la 5G. Comme le rappelaient en juillet nos confrères du Parisien, le déploiement des antennes est notamment soumis à un régime d’autorisation préalable « fondé sur des motifs de défense et de sécurité nationale ». Lorsque des appareils sont autorisés, la durée d’exploitation est comprise entre trois et huit ans. Cette décision n’est pas vraiment du goût des sociétés concernées et pourrait entraîner des retards dans le déploiement de la 5G.