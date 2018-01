CES 2018 : l’étonnant écran tactile flexible de Royole

Nombreuses sont les start-ups qui volent la vedette de l’innovation aux géants de l’électronique. Royole est l’une d’entre elles, et présente au CES sa progression en matière d’affichage et capteurs flexibles, mais aussi un bloc-notes connecté hybride et intelligent.

L’écran flexible se rapproche de la réalité

Royole dévoile ses dernières avancées dans le développement d’écrans flexibles. D’une extrême finesse (0,01 mm d’épaisseur), ils sont également très solides et d’une souplesse incroyable (rayon de courbure de 1 mm). Cette technologie offre de nombreux avantages, notamment une excellente résistance à la casse et une très faible consommation énergétique. La marque se dit apte à produire les écrans flexibles à destination des « équipements électroniques de nouvelle génération »

Des capteurs également flexibles

Pour accompagner les écrans, Royole travaille également sur des capteurs flexibles. Effectivement, si les écrans flexibles sont amenés à être utilisés pour des smartphones ou tablettes, il est nécessaire qu’ils soient tactiles. C’est sur cette problématique que Royole s’est penché, et a développé des capteurs souples permettant de créer des panneaux tactiles flexibles fonctionnant de pair avec les écrans. D’après la société, ils présentent également plusieurs avantages : des performances supérieures, un cycle de production raccourci, une facilité de fabrication en grande série ainsi qu’un coût réduit.

Un bloc-notes réconciliant écriture manuscrite et numérique

Sur un créneau totalement différent, Royole présenté aussi un bloc-note tactile hybride et intelligent qui pourrait bien révolutionner la prise de note en entreprise, mais aussi faire de l’ombre aux spécialistes du design graphique comme Wacom. Avec ce produit, l’entreprise souhaite fusionner l’écriture manuscrite et numérique.

Son concept ? Une dalle tactile haute précision (2048 pixels de résolution et Force Touch) sur laquelle il est possible d’y glisser une feuille de papier, et de dessiner ou d’écrire avec un stylo ou crayon classique. Le bloc-notes se charge ensuite de retranscrire très fidèlement la production, en temps-réel avec un smartphone, une tablette, ou un ordinateur, mais aussi en différé. Dans ce cas, le bloc-note est capable de sauvegarder le contenu en mémoire avant de le synchroniser avec un appareil.