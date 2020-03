Le Royole FlexPai 2, un smartphone pliable de meilleure qualité ?

Comme prévu, le constructeur chinois Royole va officialiser le FlexPai 2 ce mercredi 25 mars. Une bonne partie du défi de la marque réside dans le fait de dévoiler un smartphone plus qualitatif que le premier. Celui-ci avait été le premier téléphone pliable au monde, sauf qu’il était loin d’être à la hauteur des attentes des utilisateurs.

Alors qu’en est-il de ce modèle ? Quelques caractéristiques du nouveau téléphone sont déjà publiques.

« Des améliorations significatives » pour le FlexPai 2 de Royole ?

Royole semble assez ambitieux concernant le FlexPai 2, si bien que le constructeur revendique « des améliorations significatives dans tous les domaines possibles ». Côté caractéristiques techniques, le nouveau téléphone pliable du chinois devrait embarquer un écran AMOLED de 7,8 pouces, contre 7,3 pouces pour le Samsung Galaxy Fold.

La marque met également en avant sa technologie d’écran, à l’exemple d’une augmentation de 50% de la luminosité, une large gamme de couleurs et un temps de réponse rapide. Le support de la 5G serait aussi au programme.

Pour ce qui est de la charnière, Royole promet une meilleure robustesse sur le FlexPai 2, sachant que celle du premier modèle avait été vivement critiquée. Une autre marque a travaillé sur cet aspect lors de la sortie de son second modèle : Huawei. En présentant le Mate Xs, le chinois a également affirmé avoir revu son dispositif pour plus de solidité, un critère évidemment important au vu du nombre de pliages qu’un téléphone pliable doit être capable de supporter avant de céder.

Royole devrait lancer le FlexPai 2 au cours du second trimestre de cette année, soit entre avril et juin. Le prix du smartphone pliable n’est pas public pour l’instant.

Il sera intéressant de voir comment Royole se débrouille et si son smartphone sera finalement à la hauteur des constructeurs mondiaux que sont Samsung et Huawei. La marque chinoise avait fait l’erreur de ne pas finaliser son produit afin de couper l’herbe sous le pied des numéros un et deux du marché en dévoilant un smartphone pliable avant eux. Reste à savoir si l’entreprise a appris de ses erreurs.