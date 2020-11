Samsung Days : découvrez les promos folles sur les smartphones, TV et objets connectés

Alors que le Black Friday a été décalé au 4 décembre, les Samsung Days sont lancés sur le site officiel de la marque. Jusqu’au 30 novembre, vous pouvez profiter de très fortes remises sur les produits stars de la marque, mais ce n’est pas tout. En effet, en plus des réductions immédiates, vous pouvez cumuler les avantages sur les smartphones, tablettes, TV et objets connectés Samsung.

Le moment parfait pour craquer pour un smartphone Samsung

Vous hésitiez à acheter un des smartphones Samsung récents ? Les Samsung Days sont le moment idéal pour cela. Parmi les multiples promotions disponibles jusqu’au 30 novembre, l’offre qui sort le plus du lot c’est celle qui porte sur les Galaxy S20. Alors que les remises immédiate permettent d’économiser jusqu’à 360€ sur un Samsung Galaxy S20, S20+ ou S20 Ultra, vous bénéficiez de 100€ de bonus pour la reprise de votre ancien smartphone. Cerise sur le gâteau, vous avez le droit à un cadeau au choix entre une manette, un Galaxy Fit2 ou un chargeur sans fil !

Le Galaxy S20 chute à un prix jamais vu sur le marchand, et c’est aussi le cas de la gamme Note10, et des smartphones plus récents comme les Note20 ou ceux de la gamme Galaxy A (modèles 2020). Si vous voulez vous mettre aux smartphones pliants, les Galaxy Z Flip et Galaxy Z Fold2 ont aussi droit à leurs promotions pour les Samsung Days.

Pas besoin d’attendre Black Friday pour économiser sur les TV

L’autre catégorie star de ces Samsung Days, ce sont les télévisions. Sur certaines références, vous pouvez cumuler remise immédiate + ODR, ce qui vous permet d’énormes économies au final. Exemple parfait, la TV The Frame de 55″ (la chouchou de la rédac), est proposée avec 400€ de remise (200€ + 200€ d’ODR). Si vous cherchez une TV 4K avec du style, difficile de trouver mieux aujourd’hui.

Sur les modèles QLED (Séries 6,7,8,9) vous pouvez économiser jusqu’à 500€, et si vous êtes déjà prêts à passer à la 8K les remises montent jusqu’à… 1500€ ! La TV QLED 8K 65Q800T de 2020 est par exemple proposée à 2 499€ au lieu de 3 999€. Si vous voulez le top du top, c’est une occasion parfaite !

Les Samsung Days continuent jusqu'au 30 novembre, et la sélection présentée dans cet article est loin d'être exhaustive.

