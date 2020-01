Samsung est enfin prêt à lancer son concurrent de Google Home

Samsung devrait enfin faire son entrée dans le marché des enceintes connectées cette année. Pour rappel, fin 2018, lors de la conférence de présentation de son Galaxy Note, Samsung avait également levé le voile sur le Galaxy Home.

Ce produit devait concurrencer les enceintes de Google, Apple, et Amazon, mais avec une approche plus proche de celle d’Apple qui mettait principalement l’accent sur la qualité du son plutôt que de mettre en avant les performances de l’assistant vocal.

Malheureusement, le Galaxy Home n’est jamais arrivé sur le marché. Mais cela ne signifie pas que Samsung a abandonné l’idée de lancer sa propre enceinte connectée propulsée par l’assistant Bixby.

Pour le moment, on ne sait pas si Samsung lancera le Galaxy Home. Mais le constructeur a bien l’intention de lancer une version plus petite (et probablement plus abordable) de cette enceinte : le Galaxy Home Mini.

C’est ce qu’a révélé Hyunsuk Kim, le patron de la division « Consumer Electronics » chez Samsung dans une interview avec Bloomberg, alors que le constructeur vient de dévoiler quelques nouveaux gadgets ainsi que sa nouvelle vision de la maison connectée, au CES de Las Vegas.

Le Galaxy Home Mini devrait sortir en ce début d’année et visiblement, Samsung opte pour une nouvelle stratégie axée sur le hardware afin de compenser son retard par rapport à Google et Amazon, qui sont arrivés très tôt sur le marché, et le fait que Bixby n’est pas forcément aussi avancé que Google Assistant et Alexa.

Samsung aura d’autres priorités

En substance, Samsung, qui vend un grand nombre d’appareils connectés, voudrait proposer le Galaxy Home Mini comme la meilleure enceinte connectée pour contrôler cet écosystème de produits connectés.

Maintenant il reste à savoir quand et à quel prix cette nouvelle enceinte sera proposée.

Sinon, pour rappel, lors de sa conférence au CES de Las Vegas, Samsung a également dévoilé un petit robot roulant qui suit l’utilisateur partout dans sa maison et qui sert également d’interface (mobile) qui permet de contrôler les objets connectés.