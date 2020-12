Samsung Galaxy S20 FE 5G : pour Noël, SFR casse son prix à 1€

Les fêtes approchent ! Après le Black Friday, Samsung s’est appuyé sur SFR pour proposer son nouveau Galaxy S20 FE avec un forfait 5G. Bonne nouvelle, l’offre que l’opérateur propose fait chuter le prix du smartphone à seulement 1 €. Pour rappel, le Galaxy S20 FE 5G est commercialisé à partir de 759 €.

La couverture 5G arrive en France et SFR veut promouvoir son forfait 100 Go avec l’un des meilleurs smartphones 5G présenté en cette fin d’année. Le Galaxy S20 FE a été présenté en septembre et rassemble le meilleur de ce que Samsung offrait sur ses smartphones haut de gamme.

En souscrivant à ce forfait, le Galaxy S20 FE tombe à seulement 1 €, l’offre la plus intéressante alors que SFR propose également des couvertures 5G avec un forfait data de 80 Go, 150 Go et illimité.

Voici toutes les offres SFR forfait 5G sur les Samsung Galaxy S20 FE :

Cliquez sur l’offre d’achat du smartphone en 24 fois

Optez pour le forfait 5G SFR avec 100 Go de data

Payez 35 euros par mois la première année, puis 50 €/mois

Le Galaxy S20 FE à 1 €

Samsung voulait d’un smartphone au meilleur rapport qualité-prix en cette fin d’année, et le résultat est réussi. Il est le parfait compromis chez Samsung pour pouvoir s’équiper d’un smartphone avec un écran AMOLED au taux de rafraîchissement de 120 Hz, la compatibilité 5G, le meilleur des appareils photo Samsung ainsi qu’une recharge sans fil.

Qui dit compatibilité 5G dit aussi Snapdragon 865, autrement dit le meilleur processeur du marché en 2020. Le Galaxy S20 FE est pourvu de performances dignes d’un smartphone haut de gamme, tout en proposant une autonomie à la hauteur avec une batterie de 4500 mAh. La recharge ultra rapide 25 W est aussi disponible.

Samsung capitalise depuis deux ans sur une gamme d’appareils haut de gamme très complète. En découlent des appareils excellents qui dérangent la concurrence. Mais pour 2020, l’arrivée de la 5G rendait obligé Samsung de proposer un smartphone moins cher. Le Galaxy S20 FE 5G en est le modèle, réduisant la note face à des appareils disponibles à plus de 1000 euros.

La 5G vient tout juste d’arriver dans l’offre de forfait SFR mais les promotions autour du Galaxy S20 FE 5G sont des parfaites solutions de financement pour pouvoir s’équiper sans devoir se ruiner pour les fêtes. D’autres réductions sont proposées avec les autres forfaits, elles sont affichées ici :

Se tourner vers la 5G avec le forfait 100 Go de SFR

La 5G arrive chez SFR, trois forfaits distincts sont disponibles avec des offres spéciales. La plus populaire et adaptée, celle avec les 100 Go de data, est la plus intéressante. Son compromis sera idéal entre un forfait avec suffisamment de data (préparez-vous à consommer davantage de données avec la 5G) tout en maîtrisant ses prix.

Le forfait 5G 100 Go de SFR arrive en ce mois de décembre avec une offre d’engagement 24 mois. L’avantage de cette dernière est qu’elle réduit la mensualité à 35 € la première année. Au bout de 12 mois, vous commencerez à payer le forfait au tarif classique, à 50 €. Cette offre se cumule avec celle du Galaxy S20 FE à 1 € au lieu de 759 €.

Bonne nouvelle d’ailleurs, les 100 Go de data seront disponibles en France comme en Europe et dans les DOM. Les SMS et MMS sont bien évidemment illimités, et les appels vers les fixes et mobiles en France, en Europe et dans les DOM sont aussi de la partie.

Enfin, ce sera le seul forfait à proposer l’offre avec le Galaxy S20 FE 5G au prix de 1 €. Il faudra opter pour la méthode de financement en 24 fois, à 8 € supplémentaires par mois. Il faudra débourser au départ 51 €, puis, au bout de la période d’engagement, SFR vous remboursera 50 €.

