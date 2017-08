Les Samsung Galaxy S8 et S8+ sont désormais compatibles avec Daydream

Les utilisateurs des deux hauts de gamme de Samsung pourront maintenant choisir entre les casques Daydream et le Gear VR pour la réalité virtuelle.

Comme Facebook, Google s’est également lancé dans la réalité virtuelle. Sa plateforme, Daydream, a été lancée en 2016, et est disponible via quelques téléphones hauts de gamme sous Android.

Google prévoit également de lancer, en partenariat avec les constructeurs, des casques tout-en-un qui ne requièrent pas de téléphones.

En revanche, jusqu’à maintenant, Daydream n’était pas disponible sur les téléphones hauts de gamme de Samsung. Pour la réalité virtuelle, Samsung s’est tourné vers la plateforme Oculus de Facebook.

En effet, maintenant, les derniers hauts de gamme de la marque coréenne sont à la fois compatibles avec les casques Gear VR (propulsés par la plateforme Oculus) ainsi qu’avec les casques Daydream de Google.

L’information a été annoncée sur Twitter par le compte de Google VR. « La mise à jour Daydream-ready est en train de se déployer sur les Galaxy S8 et S8+ de @SamsungMobile », lit-on dans le tweet.

The Daydream-ready update is rolling out now to @SamsungMobile Galaxy S8 and S8+. Explore new worlds with #Daydream. https://t.co/KaRNJEcURi pic.twitter.com/PEeC6RfyyZ

— Google VR (@googlevr) July 31, 2017