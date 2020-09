Samsung Galaxy Tab S7 : la nouvelle tablette haut de gamme de Samsung

Au fil des années, Samsung s’est imposé comme une belle référence sur le créneau de la tablette. Au début du mois d’août, le coréen a dévoilé sa nouvelle génération d’écrans tactiles premium. Les nouvelles Galaxy Tab S7 et S7+ promettent de nettes améliorations par rapport à leur prédécesseur, la Tab S6.

Depuis le 21 août, Darty propose ces appareils à l’achat, dans toutes ses déclinaisons. En guise de bonus, vous pouvez recevoir 50€ de remise immédiate pour l’achat simultané de la suite Microsoft 365 Famille (valable jusqu’au 27/09/2020 inclus). Pour cela, il faudra rajouter le logiciel dans votre panier, après avoir déjà mis l’une des deux tablettes.

Découvrir la Galaxy Tab S7

Les Galaxy Tab S7, le haut de gamme de la tablette

Présentés lors du Samsung Galaxy Unpacked au début du mois, les deux tablettes tactiles bénéficient d’une sérieuse mise à jour qui les place parmi l’élite du marché. Que ce soit au niveau de l’esthétique ou des performances, ces Galaxy Tab S7 n’ont rien à envier à la concurrence.

Le premier point marquant n’est autre que l’écran, qui continue de croître pour offrir une expérience toujours plus immersive. La Galaxy Tab S7 vient avec une dalle LCD qui gagne 10% par rapport au précédent modèle (11″ 2560 x 1600 px), pendant que la Galaxy Tab S7+ en gagne 34% (12,4″ 2800 x 1752px). Cette dernière vient avec un écran AMOLED encore plus impressionnant, et un taux de rafraichissement de 120 Hz. Clairement, Samsung a intégré tout son savoir-faire sur les smartphones 2020 (gamme S20 et Note 20) pour appliquer sur les tablettes. La marque coréenne démontre encore une fois son expertise sur les écrans, un cran au-dessus que tous ses rivaux.

Parmi les autres nouveautés convaincantes, on peut citer les 4 haut-parleurs Dolby Atmos, ou encore le double capteur photo à l’arrière (13 MP et 5 MP). Sur les Galaxy Tab S7 et S7+, Samsung a également fait le choix d’intégrer un module photo à l’avant (8 MP) très discret. Sur le même principe, il a aussi caché le stylet (S Pen) sur le dos des tablettes. A ce sujet, le stylet bénéficie d’une meilleure réactivité et d’une batterie optimisée (14h en lecture vidéo pour la S7+). Avec un chargeur rapide 25 / 45W, la Galaxy Tab S7 se recharge complètement en 81 minutes seulement.

Plusieurs déclinaisons sont disponibles

Comme toujours, Samsung décline sa tablette en plusieurs versions, selon les besoins de chacun. Si tous les modèles sont équipés du dernier processeur Qualcomm (Snapdragon 865Pro), la configuration peut varier d’une version à l’autre. La Galaxy Tab S7 est disponible en version 4G ou Wi-Fi, avec 128 ou 256 Go de stockage (respectivement 6 et 8 Go de RAM). Un espace pour une carte microSD permet d’augmenter le stockage de 1 To.

Le premier prix pour une Galaxy Tab S7 commence à 719,99€ pour la version Wi-Fi avec 128 Go de stockage. La version la plus premium, avec la 4G et 256 Go de stockage est disponible pour 899,99€ chez Darty. Chaque version est disponible en argent, noir ou copper (cuivre).

Du côté de la Galaxy Tab S7+, on retrouve un modèle 5G et un modèle Wi-Fi. Bien que la 5G ne soit pas encore disponible en France, Samsung veut prendre de l’avance avec ses tablettes. Pour l’heure, elles sont évidemment compatibles avec tous les réseaux 3G et 4G. La version la plus accessible est celle en Wi-Fi avec 128 Go de stockage qui est à 949,99€ sur Darty. La version 5G avec 256 Go est au prix de 1249,99€.

