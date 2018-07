Certains smartphones Samsung enverraient au hasard vos photos par message

Selon divers témoignages, un bug touchant les Samsung Galaxy S9 et Note 8 provoquerait l’envoi aléatoire de vos photos privées à vos contacts, sans laisser de traces de ces conversations.

Surréaliste, et potentiellement dramatique pour ceux qui sont concernés. Certains utilisateurs de Samsung rapportent sur un forum Reddit que leurs smartphones envoient au hasard des photos par message, et ce sans laisser de trace dans les conversations. Les smartphones concernés seraient les Galaxy S9 et le Galaxy Note 8 utilisant l’application Samsung Messages, l’application de messagerie par défaut pour les appareils Galaxy.

Des photos envoyées au hasard et sans traces pendant la nuit

Une personne explique sur le forum Reddit que son Galaxy S9+ a envoyé toute sa bibliothèque photo à un contact au milieu de la nuit alors qu’il dormait. Par chance, ce contact était sa compagne. Comme expliqué précédemment, l’historique de conversation de l’application Samsung Messages ne fait pas état de ces envois. Pourtant, ces messages envoyés sont bien visibles sur son relevé téléphonique T-Mobile.

Mais a priori, cela ne concernerait pas que les photos. Un autre utilisateur s’est plaint au SAV Samsung de bugs de l’application Messages de son Galaxy S9. Concrètement, les messages apparaissaient dans des mauvaises discussions, allant jusqu’à mélanger les conversations.

Un nouveau protocole qui passe mal ?

Ce problème serait apparu après que T-Mobile ait déployé une mise à jour des RCS (Rich Communication Services). Cette technologie est censée ajouter des fonctionnalités comme les conversations de groupe, le support des GIF, ou le partage de fichiers et d’emplacements aux messages texte.

Samsung est au courant du problème. Un porte-parole de la marque a déclaré : « Nous sommes au courant des rapports concernant cette question et nos équipes techniques s’en occupent. Les clients concernés sont encouragés à nous contacter« . Contacté par Gizmodo, T-Mobile de son côté décline toute responsabilité dans le problème, « ce n’est pas un problème T-mobile« , et demande aux utilisateurs de contacter Samsung.

Pour le moment, les personnes concernées outre-Atlantique n’ont d’autre choix que de prendre leur mal en patience en attendant un correctif de la part du constructeur, et de switcher sur une application de messagerie différente pour esquiver le problème technique.

