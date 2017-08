Samsung : le Galaxy Note 8 se dévoile avant sa présentation officielle

Le Samsung Galaxy Note 8 sera présenté officiellement le 23 août prochain mais on sait déjà à quoi il devrait ressembler.

C’est avec l’iPhone 8 le smartphone le plus attendu de la fin d’année 2017. Le Samsung Galaxy Note 8 sera présenté le 23 août prochain et tout le monde, ou presque, aura les yeux rivés sur la marque sud-coréenne.

Il faut dire que Samsung joue gros après le fiasco du Galaxy Note 7 et si les Galaxy S8/S8+ ont rassuré sur le savoir faire du numéro un mondial, la marque a l’obligation de frapper fort. Elle doit aussi mettre la barre très haut si elle veut faire de l’ombre à Apple et son iPhone 8.

Ecran bord à bord, comme le Galaxy S8

Comme nous l’évoquions il y a quelques jours, le Note 8 devrait s’offrir une fiche technique alléchante. Un processeur Qualcomm Snapdragon 835/Samsung Exynos 8895 est attendu, couplé à 4 ou 6 Go de RAM et un espace de stockage minimum de 64 Go. Pour la partie photo, un double capteur est espéré, ce qui constituerait une première pour Samsung. Enfin, on aura évidemment une attention toute particulière pour la batterie.

Aujourd’hui, à trois semaines de sa présentation officielle, c’est son design qui nous intéresse et l’on en sait beaucoup plus grâce à Evan Blass. Toujours très bien informé, il a publié sur Twitter les premières images de la future phablette de Samsung.

When it rains etc. pic.twitter.com/D0lFR5Wn1B — Evan Blass (@evleaks) August 1, 2017

Sans surprise, on y découvre un smartphone doté d’un écran bord à bord, similaire à celui qu’on retrouve sur le Galaxy S8 (« Infinity Dispay » et format 18:9). À l’arrière, on notera la présence du lecteur d’empreintes digitales, juste à côté du fameux double capteur.

Samsung Galaxy Note8 (in Midnight Black) pic.twitter.com/QZii9xFarQ — Evan Blass (@evleaks) July 31, 2017

Un capteur d’empreintes digitales toujours mal placé

Le Note 8 semble donc s’inspirer du Galaxy S8 pour le meilleur et pour le pire. En effet, le positionnement du capteur d’empreintes digitales avait été la cible de critiques lors de la sortie des Galaxy S8/S8+.

La décision pourrait d’ailleurs handicaper encore plus le Note 8. Ce dernier étant annoncé avec un écran encore plus grand que celui du S8+ (6,3 pouces contre 6,2 pour le S8+).

Enfin, Galaxy Note oblige, on notera la présence du S-Pen. Ce dernier pourrait avoir droit à de nouvelles fonctionnalités, mais il faudra sans doute attendre le 23 août pour le savoir.