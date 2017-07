Galaxy Note 8 : Samsung donne rendez-vous le 23 août

Le rendez-vous est pris, Samsung présentera son Galaxy Note 8 le 23 août prochain à New York. Un événement très attendu après le fiasco du Galaxy Note 7.

Rendez-vous le 23 août

Le Galaxy Note 8 sera présenté le 23 août prochain du côté de New York à l’occasion d’un événement baptisé “Unpacked“. L’annonce a été faite par la marque sud-coréenne, confirmant ainsi les rumeurs du mois de juin sur une présentation pour le mois d’août.

Find out what it means to do bigger things on 08.23.2017. pic.twitter.com/xsbqdP0QBM — Samsung Mobile (@SamsungMobile) July 20, 2017

Sans avoir de boule de cristal, il n’était pas vraiment difficile de prévoir cette date puisque plusieurs prédécesseurs du Galaxy Note 8 avaient déjà été présentés au mois d’août, juste avant le salon IFA. C’était notamment le cas du fameux Galaxy Note 7, une phablette qui aura marqué l’année 2016, mais pas de la façon dont Samsung pouvait l’espérer.

Particulièrement prometteur, le Galaxy Note 7 avait sans aucun doute les moyens de devenir le smartphone de l’année, mais d’importants problèmes de batterie ont poussé Samsung a arrêté sa commercialisation. Un smartphone explosif, plusieurs cas d’explosions ont été rapportés, qui a coûté cher au numéro un mondial Samsung.

Faire oublier le Galaxy Note 7

Afin de redorer son image, la marque sud-coréenne a revu sa politique de sécurité et à lancer le Galaxy Note FE, une version reconditionnée du Note 7 dotée d’une batterie qui n’explose pas.

Toutefois, le grand public attend surtout le Galaxy Note 8 et ce dernier sera donc présenté dans un mois, le 23 août. Samsung n’a pas livré beaucoup de détails, mais l’invitation laisse penser que sa nouvelle phablette aura droit au design borderless, déjà présent sur les Galaxy S8 et S8+.

Un virage attendu pour la gamme Note qui conservera son fameux stylet tandis que la mention “Do bigger things” laisse penser à un agrandissement de l’écran. Le Galaxy Note 8 pourrait bien dépasser le S8+ qui culmine déjà à 6,2 pouces.

Pour le reste de la fiche technique, rien n’a été officialisé, mais le Galaxy Note 8 sera un modèle haut de gamme et on peut s’attendre à une fiche technique alléchante. Un processeur Qualcomm Snapdragon 835/Samsung Exynos 8895 est attendu, couplé à 4 ou 6 Go de RAM et un espace de stockage minimum de 64 Go. Pour la partie photo, un double capteur est espéré et l’on aura une attention toute particulière pour la batterie.

Samsung aurait en effet décidé de revoir la capacité de sa batterie à la baisse puisque le Note 8 devrait embarquer une batterie de 3 300 mAh contre 3 500 mAh pour le Note 7. Le sud-coréen aurait-il décidé de jouer la carte de la prudence ? Rendez-vous le 23 août pour tout savoir du Samsung Galaxy Note 8.