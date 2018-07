Samsung prépare la sortie d’une télévision vraiment gigantesque

Samsung ne proposera qu’une version professionnelle de son téléviseur Micro-Led The Wall cette année, pour la version grand public, baptisée The Wall Luxury il faudra patienter jusque l’année prochaine. Reste que ce téléviseur est vraiment l’écran de la démesure avec une diagonale de 146 pouces !

Disponible courant août pour les professionnels

C’est un nom qui veut tout dire. « The Wall » (Le mur en français). Tout un programme pour l’énorme téléviseur que Samsung compte bientôt proposer. Il a déjà été présenté au CES 2018 et ses dimensions avaient retenu l’attention de nombreux spécialistes et amateurs éclairés : 146 pouces, soit 370 centimètres. Gigantesque, impressionnant, démesuré… disaient tous les visiteurs à l’époque.

On sait désormais qu’il sera disponible dans le courant du mois d’août. En revanche, son prix reste quant à lui inconnu. On peut toutefois faire un pari sans prendre trop de risques, il devrait largement dépasser les 100.000 dollars. A priori, le marché visé est plutôt celui du luxe, depuis les hôtels jusqu’aux centres commerciaux. Musées et galeries d’art constituent aussi des alternatives potentielles pour la commercialisation de ce téléviseur définitivement XXXL.

Une version grand public en 2019

Un autre modèle, pensé lui pour le grand public devrait être vendu à partir de l’année prochaine. « The Wall Luxury » ne serait pas exactement identique puisqu’il serait notamment plus fin, on passerait de 80 à 30 mm. Surtout, son prix devrait aussi être plus bas. Selon les informations du Korea Herald, il est même amené à baisser très vite, une fois que la production atteindra des volumes satisfaisants. « Le prix ne sera pas aussi élevé que ce que les consommateurs le pensent » souligne ainsi Han Jong‑hee, responsable de la division vidéo et écran de Samsung Electronics.

D’un point de vue technique, ce téléviseur que Samsung préfère plutôt décrire comme un écran ou un espace d’affichage, ne fonctionne pas avec des micro LED. L’idée est ici d’utiliser des mini LED. En effet, la taille des premières ne dépasse pas 30 µm contre des blocs de 100 x 250 pour l’autre. On ignore en revanche si Samsung réussira à réduire la taille de l’écran pour le grand public. Il s’agissait du plus petit modèle pour réussir à atteindre un affichage ulta HD jusque-là.

La grande question avec cette nouvelle technologie est : le Micro Led va t’il enterrer la technologie OLED ? Pas sûr, lorsque l’on voit que Samsung planche aussi en parallèle sur les téléviseurs Quantum Dot Oled et vous qu’en pensez vous ?