Samsung : quand de fausses rumeurs révèlent le mécontentement des utilisateurs

Cette rumeur a dû agacer un certain nombre d’utilisateurs de smartphones Samsung. Elle s’est révélée finalement fausse. Des participants d’un forum sud-coréen visiblement excédés par la présence d’une publicité sur l’application météo, ont poussé leur imagination jusqu’à produire de fausses copies-écran de la prochaine version du Samsung OneUI 2.5. Celles-ci permettaient de se projetter dans la situation où le géant coréen aurait voulu imposer le visionnage de publicités pour déverrouiller son écran de téléphone. Cette parodie laissait entrevoir le désastre d’annonces si intrusives pour l’utilisateur et montre la dérive que ce système pourrait entraîner.

Cette imagination débordante a fait réfléchir les mobinautes sur leur choix ou non de continuer à utiliser cette marque si cette rumeur était vraie. Heureusement il s’agissait d’une satire, la marque coréenne ne prévoit pas pour l’instant de vous imposer des publicités intempestives. Et compte tenu de la réaction vive que cela a entraînée, cela paraît peu probable.

Des marques utilisent déjà ce système pour baisser le prix des smartphones

Ces prétendues publicités auraient permis au géant coréen de pouvoir vendre des smartphones a un prix plus attractif. La rumeur indiquait d’ailleurs que les smartphones haut de gamme de la marque n’auraient pas été concernés par cette nouveauté.

Cette rumeur s’inspirait ainsi des smartphones bon marché commercialisés notamment par Xiaomi, Realme et Vivo qui ont fait de ce fonctionnement le business model pour vendre certaines gammes de leurs produits à un coût plus attractif. Ces publicités imposées à leurs utilisateurs peuvent néanmoins être supprimées dans certains cas moyennant une contrepartie financière équivalente à la baisse du prix offerte lors de l’achat.

Le fait que cette rumeur ait pu être considérée comme vraie nous révèle deux choses : D’une part, les consommateurs sont pleinement conscients que leurs données personnelles sont monnayées pour leur proposer des publicités ciblées. D’autre part, ils semblent quelque peu excédés par cette pratique et le seraient encore plus en cas de mise en place de publicités encore plus intrusives. Tout le monde ne semble pas prêt à valoriser ses données personnelles pour se voir incessamment interrompu afin de gagner quelques euros lors de l’achat d’un smartphone.

En tout état de cause, les possesseurs ou futurs acheteurs de téléphones Samsung peuvent être soulagés, tout ceci n’était finalement qu’une vaste blague et ce type de publicités extrêmement intrusives n’est pas encore envisagé pour l’instant.