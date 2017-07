Samuel L. Jackson cède enfin aux sirènes de la télévision. Après quelques apparitions, il aura cette fois le rôle phare de la série Old Man. Une histoire d’espion en fuite… Old Man, les secrets d’un espion La vie d’un espion ne s’arrête-t-elle jamais ? C’est le défi qui attend Samuel L. Jackson, l’acteur de Pulp

Old Man, les secrets d’un espion

La vie d’un espion ne s’arrête-t-elle jamais ? C’est le défi qui attend Samuel L. Jackson, l’acteur de Pulp Fiction dans Old Man, une série adaptée du roman éponyme de Thomas Perry. Il y incarne un veuf retraité dans le Vermont que son passé rattrape. 35 ans plus tôt, il a du fuir le Liban pour sauver sa vie après que sa couverture ait été grillée. Mais il est de nouveau pris pour cible…

Le projet est porté par Jonathan E. Steinberg, déjà à l’origine des séries Jéricho ou Black Sails.

Bien sûr, ce n’est pas la première fois que l’on verra Samuel L. Jackson dans une série. Sa carrière télévisuelle compte une dizaine d’apparitions dans différentes séries. La dernière d’entre elle est Marvel : Les Agents du Shield, l’une des premières séries du MCU. Mais il y reprenait seulement son rôle du Directeur Fury déjà vu dans Avengers.

Une bascule pour Samuel L. Jackson ?

La série Old Man est la première dans laquelle il occupera le rôle phare. Celui d’un espion en fuite, un drôle d’écho à ses aventures récurrentes dans l’univers Marvel… On ignore encore ce qui a pu le pousser exactement à s’engager sur ce projet et s’il envisage de renouveler l’expérience télévisuelle ensuite… Il prendrait dans ce cas le même chemin que Kevin Spacey (House of Cards), Nicole Kidman (Big Little Lies) ou encore Robert de Niro. On a connu pire compagnie…

Old Man n’a bien sûr pas encore de diffuseur attitré ni bien sûr de date prévue. Mais on sait déjà que plusieurs chaînes et services se sont positionnés pour acheter la série. Parmi eux, on retrouve notamment Hulu, HBO, Netflix, TNT ou encore FX… Beaucoup de beau monde pour une série qui a donc l’air d’intéresser.