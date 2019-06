Santé et médicaments : Google Assistant conseillerait mieux que Siri ou Alexa

Les assistants numériques sont particulièrement utiles pour obtenir des informations sans avoir à saisir de mots-clés sur un champ de recherche. Cela peut par exemple vous aider si vous prenez des médicaments et que vous souhaitez obtenir des informations sur ceux-ci.

Mais bien entendu, les informations données ne sont pas les mêmes sur chaque assistant. Et comme le rapporte CNBC, à Toronto, des chercheurs du laboratoire de Klick Health ont voulu savoir lequel des assistants actuellement disponibles pourrait procurer les meilleurs conseils aux utilisateurs qui prennent des médicaments. La réponse : Google Assistant.

Google Assistant, meilleur conseiller ?

Pour en arriver à cette conclusion, les chercheurs auraient demandé à Google Assistant, Siri et Amazon Alexa de donner des informations sur les 50 médicaments les plus prescrits.

Google Assistant aurait identifié 92 % des noms de médicaments et 84 % des génériques. Les résultats étaient moins impressionnants pour Siri (58 % et 51 %) et pour Amazon Alexa (55 % et 46 %).

Les assistants numériques et les enceintes connectées n’ont pas été particulièrement développés pour donner des conseils pour les médicaments. Mais étant donné que ceux-ci sont de plus en plus présents dans nos vies quotidiennes, il est intéressant de savoir à quel point Assistant, Siri, et Google Assistant peuvent nous assister dans différents domaines.

Comme nous l’expliquions dans un précédent article, on estime actuellement que le nombre d’enceintes connectées en utilisation dépassera celui des tablettes tactiles en utilisation dès 2021. En 2023, il y aurait 600 millions d’enceintes connectées en utilisation dans le monde.

Mais bien entendu, les résultats de l’étude évoquée dans cet article sont à prendre avec des pincettes puisque les tests ont été très limités (le nombre de médicaments) et parce que ceux-ci ont été faits en anglais.