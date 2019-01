Santé : Philips investit 6 millions dans la startup Babyscripts

Créée il y a plus de 100 ans aux Pays-Bas, Philips est depuis longtemps l’une des entreprises les plus prolifiques sur les secteurs d’activité qu’elle occupe, parmi lesquels : l’éclairage, l’électroménager et la santé. Aujourd’hui, c’est ce dernier qui nous intéresse puisque la firme vient d’investir dans une startup américaine du nom de Babyscripts.

Cette société novatrice, backée par General Electrics et Ysios Capital, développe une application qui aide les femmes enceintes à mieux vivre leur grossesse. Conçue en partenariat avec des hôpitaux, elle fournit des informations sur la pédiatrie et permet ainsi aux parents d’adopter les meilleurs comportements vis-à-vis de leur progéniture.

Un ticket de 6 millions de dollars pour Babyscripts

Si Philips a choisi d’investir la somme de 6 millions de dollars dans Babyscripts, c’est avant tout pour lui permettre de développer sa croissance en conquérant de nouvelles parts de marché. Selon son CEO, Anish Sebastian, ce financement servira également à imaginer de nouveaux produits pour les futures mamans.

De la même manière, des services obstétriques qui n’existaient pas auparavant devraient voir le jour dans l’application grâce à un travail effectué en partenariat avec la division mère & enfant de Philips. De quoi fournir une certaine assurance dans les activités de sa nouvelle protégée.

Philips a misé sur le bon cheval

Disponible sur l’App Store et sur Google Play, Babyscripts aurait déjà plus de 160 000 utilisatrices dans 20 pays autour du globe. La taille du marché, quant à elle, est également conséquente : 4 millions de naissances ont en effet lieu chaque année, rien qu’aux États-Unis.

Avec déjà un certain nombre d’objets connectés dédiés à la santé, la multinationale néerlandaise confirme ainsi sa position sérieuse sur un secteur HealthTech en plein essor. Il n’y a plus qu’à attendre pour savoir si son nouveau poulain vaut le coup de cet investissement remarquable ! Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site web de la startup.

