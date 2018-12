Quelles sont les vraies différences entre une startup et une entreprise traditionnelle ?

Si vous faites partie des lecteurs les plus réguliers de nos colonnes, vous n’êtes pas sans savoir que la thématique des startups est régulièrement abordée au fil de nos articles. Parce qu’elles imaginent des stratégies dignes des plus grandes séries télé ou qu’elles construisent les produits Tech que nous aimons tester, elles sont à l’origine de bon nombre de nouvelles chaque semaine.

Mais au fait… Qu’est-ce qu’une startup ? Car le terme est souvent employé à tort et à travers, bien que même le Larousse le compte désormais dans son répertoire, la question est plus que jamais d’actualité. Voici un point de vue -totalement subjectif- sur le sujet.

Innovation et croissance

C’est peut-être évident si vous évoluez déjà dans le milieu, mais ce n’est pas le cas pour tout le monde. Là où une startup se différencie vraiment de n’importe quelle entreprise (comprenez : le boulanger du coin), c’est par sa capacité à proposer une offre (produit ou service) innovante. Mais pas que.

En effet, la nouveauté par laquelle elle se distingue émane aussi de son mode de fonctionnement, et plus particulièrement des stratégies qu’elle met en place pour avoir une croissance bien plus rapide qu’une société classique (là où cette dernière se contentera simplement d’être rentable). On passe par exemple de la prospection au growth hacking, méthodologie utilisée par exemple par Airbnb pour atteindre son statut actuel, plus que confortable.

Cela se remarque notamment par les logiciels qui sortent de l’ordinaire utilisés par les « jeunes pousses » comme aiment à le dire mes parents, permettant de générer des milliers de leads qualifiés à la minute. À tel point que certains ne savent absolument pas ce qu’est un compte de résultat, alors qu’ils sont meilleurs que Macron en Anglais et n’ont que le mot MRR à la bouche.

Le mindset des startups

En plus des outils toujours plus automatisés qu’elle utilise, la startup la plus efficace est selon moi drivée par une équipe avec un état d’esprit bien particulier. À force de voir des fondateurs réussir et échouer, j’ai pu déceler quelques raisons qui poussent inévitablement au succès.

Prenons un exemple concret : le tutoiement. Si cela peut vous sembler totalement incongru dans un cadre professionnel, c’est totalement naturel dans une startup. Parce qu’il n’y a tout simplement aucune raison de considérer un banquier autrement que comme son égal.

Ajoutez à tout ça l’ambiance amicale qui permet d’échanger quelques lattes en jouant à Disrupt Cards à n’importe quel moment de la journée (non, les entrepreneurs n’ont pas d’horaire !), et vous obtenez le cocktail parfait pour travailler sereinement. Si l’on peut encore appeler ça du travail… Car c’est plutôt, souvent, une grande partie contre-la-montre.