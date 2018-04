Le SATT, un token pour révolutionner les transactions publicitaires

La crypto-monnaie s’invite dans le monde de la publicité en ligne. Les tokens SaTT seront le moyen d’échange entre annonceurs et éditeurs.

Stéphanie Clément et Gauthier Bros [1], fondateurs de la société Atayen, Inc connue pour ses applications Facebook à destination des pages entreprises, lancent une ICO mondiale à 104,5 millions de dollars pour disrupter le monde traditionnel de la publicité, un marché s’élevant à plus de 247 milliards de dollars pour 2017.

Les tokens SaTT seront le moyen d’échange entre annonceurs et éditeurs

Grâce aux tokens SaTT et à la technologie SMARTCONTRACT de l’Ethereum, les transactions seront plus rapides, plus sûres et beaucoup moins onéreuses qu’elles ne le sont aujourd’hui, selon les responsables de l’opération.



Afin de faciliter les participations à l’ICO, Atayen propose la création gratuite d’un portefeuille Ethéreum afin d’héberger le SaTT mais aussi toutes les cryptomonnaies basées sur l’Ethereum. Il s’agit donc d’une sorte de « Paypal de la cryptomonnaie » qui permet d’échanger facilement des cryptos entre amis ou entreprises.

Auparavant les ICO ne concernaient qu’une population d’initiés restreinte : le digital wallet SaTT l’ouvre au plus grand nombre: Une révolution dans la révolution !

Quelques infos utiles sur l’ICO SaTT :

Montant de la crowdsale : $ 104 160 000

Prix du SaTT: $ 0,42

Date Pré-ICO : 4 avril 2018

Début de l’ICO: 1er mai 2018

Quelques liens utiles :

Site de l’ICO : https://www.atayen.us/satt/

Lien vers le WhitePaper : https://www.atayen.us/satt/files/ICO_satt.pdf

[1] note au lecteur : je connais personnellement Gauthier Bros, et même si je ne comprends pas toujours tout ce qu’il fait car c’est souvent très pointu, j’ai eu l’occasion de constater que ses initiatives faisaient fréquemment mouche en séduisant un nombre impressionnant d’utilisateurs. Du coup quand il m’a parlé de ce nouveau projet, a fortiori lié au sujet des crypto-monnaies, j’ai accepté de lui donner un petit coup de pouce via cet article.