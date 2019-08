Savez-vous pourquoi l’iPhone émet plusieurs sons quand vous le branchez ?

Ces dernières années, Apple nous a habitué à des produits précis jusque dans les moindres détails. Même le simple fait de brancher le chargeur présente une UI travaillée. Nous sommes prêt à parier que vous n’avez jamais remarqué que la tonalité et la vibration de votre iPhone lorsqu’il se branche, sert véritablement à quelque chose.

Évidement, le bruit ainsi que la vibration sert confirmer que le téléphone est bien branché, mais sa tonalité varie en fonction du chargeur utilisé. La tonalité de ce son varie si vous utilisez ou non un vrai chargeur rapide Apple. Plusieurs membres du subreddit r/iphone s’opposent à cette théorie en affirmant que le bruit reste toujours le même quelque sois le chargeur.

Afin de prouver cette information, u/TomatoOrangeMelon a répondu avec la vidéo suivante, sur laquelle on le voit observer le son produit par un iPhone avec trois chargeurs différents.

Verbatim 3 Port Multi-Charger : l’iPhone émet deux fois un son. Une première fois pour avertir qu’il est bien connecté, et une seconde fois pour avertir que la tension passe de 5V à 15V.

Anker 30W USB-C Power Delivery Charger : Exactement pareil que pour le Verbatim, l’iPhone sonne deux fois, une au début et une lorsque la tension passe de 5V à 9V.

Chargeur Apple 18W : l’iPhone sonne une seule fois dès le branchement, mais ne sonne pas lorsque la tension passe de 5V à 9V.

Cette vidéo prouve donc qu’Apple à bel et bien soigné les finissions de l’iPhone jusque dans ses tonalité de chargement. Toutefois, si comme la Commission européenne le souhaite, l’iPhone passe au chargeur universel, cette nuance ne pourrait plus avoir d’importance, déjà qu’elle n’en a pas énormément. Les MacBook les plus récents ont déjà intégré le classique port USB-C, laissant de côté le port Lightning.