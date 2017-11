La sécurité du Google Play Store progresse

Google peut être assez fier de ses résultats concernant la sécurité sur Android, car malgré son poids colossal sur le marché et malgré les très nombreuses attaques ciblées, la plateforme résiste assez bien et démontre l’engagement de l’entreprise dans ce domaine.



Dans Nokia Threat Intelligence Report 2017, on peut facilement voir que le système d’exploitation est attaqué de toutes parts par les hackers encore en 2017 et reste de très loin le plus touché. En effet, sur les terminaux victimes d’un malware, 68 % des appareils infectés en 2017 tournaient sous Android, 28 % sous Windows, et 4 % sous d’autres plateformes, dont iOS et macOS.

Le Google Play Store affiche un taux d’infection que de 0,05%

En s’arrêtant à ces chiffres, n’importe qui tirerait des conclusions hâtives et tirerait à boulets rouges sur Google, pourtant en analysant bien ces chiffres, on remarque qu’en grande majorité, les smartphones infectés, le sont via des plateformes de téléchargement tierces, car si l’on prend le taux d’infection pour les appareils qui installent des applications exclusivement sur le Google Play Store, il n’est effectivement que de 0,05 %. L’effort de Google est donc considérable pour conserver ce chiffre aussi bas, même si des progrès sont toujours à faire.

Les utilisateurs doivent donc changer leur comportement, s’ils souhaitent que leur smartphone et la sécurité globale s’améliorent. Pour preuve, 1% des smartphones sont constamment contaminés démontrant que de nombreux utilisateurs ne sont même pas conscients d’utiliser un smartphone infecté, probablement car ils ne disposent d’aucun antivirus. Ce chiffre est d’ailleurs en augmentation puisque l’an dernier il était de 0,71 %.

Nokia a d’ailleurs salué les efforts de Google pour la sécurité du Google Play Store dans son rapport Nokia Threat Intelligence Report 2017, en soulignant : « Google a fait un excellent travail avec Google Play Protect qui sécurise vraiment l’infrastructure applicative des appareils Android ».

Le meilleur conseil que l’on peut donc donner pour garantir la sécurité maximum, c’est d’utiliser uniquement le Play Store et de fuir les autres plateformes. De plus, il est primordial d’installer des APK uniquement à partir des sites des éditeurs, au risque d’installer une version vérolée.