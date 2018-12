SEO : attention à vos liens factices, Google modifie ses conditions d’utilisation

C’est le tweet de Marie Haynes, une personne s’auto-définissant : » complètement obsédée par les pénalités Google et les changements d’algorithme« , qui a initié les premiers retours sur un changement dans la politique de Google et qui pourrait un jour servir de base pour une nouvelle pénalité algorithmique.

This is new. Looking at archive dot org, it looks like this was added sometime between August and October this year.

Making a followed link a requirement for something is against Google's guidelines.https://t.co/rt6MFLfhZz pic.twitter.com/L5JYpOizYK

— Marie Haynes (@Marie_Haynes) December 20, 2018