L’agent Peggy Carter en come-back avec sa série voir plus ? Même si cela ressemble surtout à un rêve, on a envie d’y croire.

Les productrices prêtes à se relancer dès demain

Parmi la foule de séries liées à l’univers Marvel qui arrivent dans les prochains mois, l’annonce aurait bien pu passer inaperçue. Mais la série Agent Carter a encore ses fans. C’est pour cela que la déclaration des productrices a eu de l’écho.

Interrogées sur la possibilité d’un revival par IGN, Tara Butters et Michele Fazekas ont ainsi montré leur envie. « Oui, on s’y mettrait dès demain, en même temps que notre autre série (ndlr : Kevin (Probably) Saves the World, aussi sur ABC). On l’adore ». Bien sûr, pour l’instant, il ne s’agit que d’une déclaration qui n’engage pas à grand chose. Mais quand on sait que l’actrice Hayley Atwell a déjà dit à plusieurs reprises qu’elle serait partante… Pourquoi ne pas y croire ?

Agent Carter annulée trop vite

C’est sans doute un des plus gros échecs de l’univers Marvel. Lancée en 2015, la série n’a eu le droit qu’à deux saisons et 18 épisodes. Même si les critiques étaient généralement bonnes, les audiences n’étaient pas suffisamment importantes au goût d’ABC qui a dont fait le choix d’y mettre fin.

La série est centrée sur la vie de l’agent Peggy Carter, membre du SSR, l’ancêtre du S.H.I.E.L.D, qui doit allier une vie d’agent secret et de femme dans les années 40. Un univers et une société machiste dans lequel l’héroïne de guerre lutter pour s’imposer. Même si on peut regretter que l’histoire était par moment manichéenne, on aurait aimé qu’elle puisse s’installer dans la durée à la façon de Agents of S.H.I.E.L.D. Mais, déconnectée du MCU temporellement, elle était sans doute moins importante que les autres séries en cours sur les différentes plateformes.

En attendant d’en savoir plus, retrouvez ci-dessous la bande-annonce de la première saison pour vous remettre dans l’atmosphère.