Alors que le tournage de Suicide Squad 2 devrait commencer en début d’année prochaine, la Warner espère capitaliser sur certains personnages. Parmi ceux-ci, Harley Quinn qui aura le droit à sa propre série animée destinée aux adultes.

A défaut d’être une réussite cinématographique, Suicide Squad a été un véritable succès économique. De quoi donner envie à Warner de capitaliser sur certains personnages comme Harley Quinn.

Une série pour la future plateforme de streaming de Warner

Une série animée sur le personnage de Harley Quinn. La Warner multiplie les annonces quant à sa future de streaming dédié aux super-héros de DC. Et il semblerait que l’idée soit de toucher un public très large. Pour fêter les 25 ans du personnage d’Harley Quinn, le network a donc officialisé une série animée qui rejoindra Young Justice ou encore la série live action Titans.

La série ne devrait toutefois pas être pour tous les publics. Conçue pour au moins 26 épisodes, d’une demie-heure, elle aurait un ton clairement adulte (R-Rated). Du côté de la production, on trouve Justin Halpern et Patrick Schumaker, producteur exécutifs de la série ovniPowerless, et Dean Lorey pour Warner Bros. Animation.

Le retour de la voix de Margot Robbie ?

Dans le cas d’une série animée, les acteurs sont surtout choisis pour leurs voix. Et il semblerait que à ce niveau-là, il n’y ait pas trop de débat pour incarner Harley Quinn. Warner veut convaincre Margot Robbie, de Suicide Squad d’y participer. S’il est difficile de savoir si l’actrice se laissera tenter, elle est en ce moment au cœur de nombreux projets.

Cet été c’est la rumeur d’un film « Joker vs Harley Quinn » qui était réapparue. Dans la continuité du DCEU et situé après Suicide Squad 2, ce film serait sans doute une nouvelle opportunité de voir l’actrice et Jared Leto partager l’écran. Difficile de savoir toutefois s’il s’agit vraiment d’une bonne nouvelle concernant l’acteur qui incarne le Joker…

Pour vous remettre à l’esprit sa performance dans Suicide Squad, vous pouvez découvrir une sélection de certaine de ses scènes dans la vidéo ci-dessous :