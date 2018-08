Série, jeu de rôle, Seigneur des Anneaux : coups de cœur de l’été !

Quelle série voir ? Le jeu de rôle sur YouTube ? Que lire cet été ? Voici mes coups de cœur pop culture !

L’été donne parfois plus de temps pour la culture et mon dada c’est plutôt la pop culture. J’ai eu envie de partager avec vous mes coups de cœur, on va parler série, jeu de rôle sur YouTube, Seigneur des Anneaux et conseils de lecture.

Castle Rock et Sharp Objects

Deux séries en cours de diffusion ont retenu mon attention durant ces dernières semaines. Il s’agit de Sharp Objects et Castle Rock. J’avais déjà évoqué ces deux-là dans mon top dix des nouvelles séries de 2018. Je vous invite à voir ou revoir la vidéo pour un résumé et surtout pour découvrir le reste de ma sélection qui pourrait vous donner des idées.

Sharp Objects a de belles qualités, mais aussi le défaut d’un rythme extrêmement paresseux, du coup c’est Castle Rock que je vais principalement vous recommander.

Malgré tout, ne vous attendez pas à un rythme trépidant pour Castle Rock qui parlera avant tout aux lecteurs de Stephen King. D’ailleurs, les connaisseurs reconnaîtront rapidement le nom de Castle Rock, cette ville fictive où se déroule notamment l’action de romans comme Cujo, la Part des Ténèbres et Bazaar.

La prison de Shawshank, rendue célèbre par le magnifique film Les Évadés, joue également un rôle très important dans la série.

Alors à qui s’adresse Castle Rock ? À celles et ceux qui ont suffisamment de patience pour apprécier une intrigue qui oscille entre drame psychologique et petites touches de surnaturel. On peut dire qu’il s’agit d’une série à mystère et qu’on est à l’affût du moindre indice pour comprendre un événement marquant de la jeunesse du personnage principal.

Castle Rock est servie par une belle distribution et une réalisation sobre qui sait poser l’ambiance décrépie et vaguement dérangeante d’une petite ville qui préfère ignorer ses démons et poursuivre sa lente agonie. Même si on le voit trop peu, j’ai beaucoup apprécié revoir Terry O’Quinn, inoubliable Locke de Lost.

Evidemment, il y a des tas de clin d’œil ou easter eggs si vous préférez, qui sont disséminés pour les connaisseurs de King. Toutefois, il n’est pas nécessaire de bien maîtriser son univers pour se lancer dans la série et l’apprécier.

Au moment de publier cet article six des dix épisodes sont disponibles, sachant que la série est diffusée sur la plateforme Hulu. Du coup, mon avis n’est pas encore définitif, mais il est sûr que j’irai au bout pour obtenir le fin mot de cette histoire, en espérant que le rythme remonte un peu en puissance sur les quatre derniers épisodes.

Je reviens un peu sur Sharp Objects pour que mon avis sur cette mini-série HBO ne soit pas mal compris. Je continue de la suivre avec un certain plaisir, notamment grâce à une interprétation très incarnée d’Amy Adams qui a puisé tellement loin pour ce rôle qu’elle se refuse à le retrouver.

Toutefois, j’ai pleinement conscience que tout le monde ne peut pas accrocher à une histoire qui se repose énormément sur l’ambiance et la plongée dans la psyché des personnages mais qui fait le strict minimum en termes de progression dramatique.

Il y a une enquête sur des meurtres de petite fille, mais cette intrigue avance avec la mollesse aussi fascinante qu’insupportable d’une mouche prise dans du miel. Ceci étant dit, si l’idée de voir Amy Adams dans le rôle d’une femme profondément marquée par l’influence pernicieuse d’une mère toxique vous plaît, cette série est faite pour vous.

Qu’est-ce que le jeu de rôle avec la chaîne Le Podcast Anonyme

Direction l’univers de YouTube pour vous recommander une excellente vidéo permettant de facilement comprendre ce qu’est le jeu de rôle et d’avoir l’avis aussi bien d’experts et créateurs du domaine que de débutants qui découvrent ce loisir exceptionnel pour la première fois.

Cette vidéo on la doit à la non moins excellente chaîne le Podcast Anonyme qui traite le jeu de rôle autant avec le cerveau qu’avec le cœur, dans une bonne ambiance qui transpire à l’écran et qui correspond à la réalité, je peux en témoigner puisque j’ai rencontré la bande et que nous avons plusieurs fois joué ensemble.

Vous aurez l’occasion de découvrir une soirée d’initiation ouverte à tous dans une bibliothèque parisienne. D’abord, il y a une brève conférence pour expliquer ce qu’est le jeu de rôle avec un petit mot sur l’évolution de la perception de ce loisir original dans la société. Ensuite on suit quelques tables de jeux qui ont permis à d’heureux débutant de découvrir différents jeux, parfois avec des parties menées par les créateurs de ces jeux en personne, difficile de rêver mieux.

Pour le moment, cette vidéo à moins de 900 vues, mais il est évident qu’elle en mérite bien plus et j’aimerais qu’ensemble on lui fasse franchir au moins les 5000 vues. Evidemment, je ne peux que recommander aux intéressés de s’abonner à la chaîne, le Podcast anonyme, sachant qu’il n’est pas impossible que j’apparaisse dans l’une de leurs prochaines vidéos.

Le hors-série Seigneur des Anneaux

Et si on parlait du Seigneur des Anneaux ? On ne parle jamais trop du Seigneur des Anneaux, cette œuvre qui a su nourrir les racines de tout un pan de l’imaginaire médiéval fantastique du 20 et 21ème siècle.

Il ne s’agit pas ici d’évoquer directement les livres ou les films, même si je les recommande les yeux fermés à tout un chacun, mais plutôt d’un hors-série sorti par Le point Pop au mois de mai et qui a pour titre Le Seigneur des Anneaux : Mythes et Origines.

Ce hors-série est vraiment passionnant pour ceux qui connaissent le Seigneur des Anneaux et qui ont envie d’aller un peu plus loin dans l’analyse des thèmes, des personnages et des inspirations de l’auteur entre autres.

Vous y trouverez non seulement des textes bien écrits et documentés, mais aussi des illustrations de Jon Howe, l’un des maîtres du genre qui a notamment assuré le rôle de Directeur Artistique sur les deux trilogies de Peter Jackson.

On y parle un peu de la vie de JRR Tolkien de l’impact de la première mondiale sur son œuvre, de la nouvelle traduction française, de la cartographie, des thèmes portés par les différents personnages, de la place de la femme dans le récit ou encore de la façon dont Tolkien dépeint l’influence du mal et le risque de corruption qui accompagne toute forme de pouvoir.

Ce hors-série m’a vraiment ramené en Terre du Milieu tout en m’ouvrant des perspectives sur de nombreux sujets. Bravo à ses auteurs.

Le Livre des Martyrs (The Malazan Book of The Fallen)

Restons dans les livres, puisque je vais vous conseiller une saga qui fait partie pour beaucoup de ceux qui la connaissent du panthéon de la fantasy mondiale, toutes œuvres confondues.

Il s’agit de The Malazan Book of The Fallen, une série dont le premier tome a connu une nouvelle traduction aux éditions Leha et que vous trouverez sous le nom Le Livre des Martyrs tome 1 : les Jardins de la Lune.

Le Livre des Martyrs, c’est de la fantasy épique et de la création d’univers original qui atteint des niveaux inégalés auparavant. Cette série est immenses à tous les niveaux. Dans son volume, sa profondeur, ses ambitions. La forme est assez exigeante. C’est très bien écrit, mais l’auteur, Steven Erikson, ne craint jamais de plonger dans des questionnements très poussés sur l’humanité.

On alterne entre la vie intérieure très riche de personnages fascinants et des moments de bravoure aux dimensions épiques avec des combats et batailles comme jamais je n’en ai lu par ailleurs.

Steven Erikson est archéologue de formation et ça se ressent dans sa création de monde qui plonge ses racines dans des millénaires de civilisations qui ont le temps d’atteindre leur apogée puis de s’effondrer bien avant le déroulement des événements du livre au présent.

Il est intéressant de savoir que cette saga trouve ses origines dans une partie de jeu de rôle menée par Steven Erikson, même s’il a justement cherché depuis le début à détourner les clichés habituels de la fantasy et l’impact formidable de Donjons & Dragons sur ce genre, que ce soit sur les romans, les jeux vidéo ou les films et séries.

Même pas mort !

Si c’est davantage l’approche de la fantasy historique qui vous plaît et notamment si les Celtes vous intéressent ou vous fascinent même, je vous recommande Rois du Monde. Le premier tome de cette série de Jean-Philippe Jaworski s’intitule Même pas mort.

La richesse du style et de l’histoire sont tout bonnement incroyables. Vous apprendrez beaucoup de vocabulaire et surtout vous serez emporté dans un autre paradigme, une autre vision du monde si vous préférez, celle de la culture celte.

Personnellement, les aventures de Bellovèse m’ont emporté et au passage, Même pas Mort a reçu le prix des Imaginales 2014 pour le meilleur roman français de Fantasy.