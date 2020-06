Seth Rogen abandonne (à nouveau) le politiquement correct, mais c’est pour une bonne raison

Dans l’actualité internationale, cette semaine a notamment été marquée par les nombreuses protestations aux Etats-Unis suite à la mort de George Floyd, un Afro-Américain mort pendant son interpellation par un policier blanc. De nombreuses personnalités se sont mobilisées pour réagir à la situation. Parmi celles-ci, on trouve Seth Rogen. L’acteur a ainsi, comme de nombreux autres, fait un don afin d’aider à financer la caution des manifestants arrêtés en marge des protestations. Mais il ne s’est pas arrêté là.

Le comédien de 38 ans a publié sur son compte Instagram une photo sur laquelle on peut voir « Black Lives Matter » (Les vies des Noirs comptent) écrit en lettres capitales. Un slogan devenu le signe de ralliement des manifestations qui ont essaimé un peu partout dans le monde. Mais, anticipant sans aucun doute les critiques, il a été très clair à destination de ses abonnés (et futur ex-abonnés).

De nombreux internautes ont annoncé qu’ils se désabonnaient ou alors que « All Lives Matter » (Toutes les vies comptent), un détournement du slogan mis en avant par le mouvement conservateur aux Etats-Unis. Mais, l’acteur, loin de laisser la situation se calmer, a ainsi expliqué aux critiques qu’ils pouvaient « aller se faire f*utre » ou encore qu’ils ne méritaient pas de regarder ses films. Une séquence qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux.

L’acteur John Boyega, notamment vue dans la saga Star Wars où il jouait le rôle de Finn, a pris la parole dans un discours particulièrement engagé, reconnaissant aussi que cela pourrait lui coûter sa carrière. Bonne nouvelle pour lui, il a déjà reçu le soutien de la société Star Wars, mais aussi de nombreux acteurs importants à Hollywood comme Mark Hamill.

Never been more proud of you, John. @JohnBoyega

❤️, dad https://t.co/XcXvBcblPG

— Mark Hamill (@HamillHimself) June 3, 2020